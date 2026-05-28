Sjuksköterskor till Skänninge anstalt och häkte - Tillsvidareanställning
2026-05-28
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Publiceringsdatum2026-05-28Dina arbetsuppgifter
Att arbeta som sjuksköterska inom Kriminalvården är ett av de mest mångfacetterade uppdrag man kan ha. I vår verksamhet är du den första medicinska instansen: här möter du patienter med en komplex behovsbild där somatik, psykiatri och missbruksproblematik ofta flätas samman. Det innebär att du inte bara behandlar enstaka symptom, utan ser till hela människan i en miljö som kräver både medicinsk skärpa och medmänsklig mognad.
Du gör självständiga bedömningar av allt från akuta infektioner till komplexa psykiatriska tillstånd. Din expertis avgör när en patient behöver slussas vidare till vårt team av läkare, psykologer eller fysioterapeuter. Du ansvarar för administration och hantering av läkemedel, både via dosdispensering men även iordningställande av dosetter. Läkemedelshanteringen är en omfattande del av veckoarbetet.
Du och dina kollegor ansvarar till stor del för driften av sjukvårdsverksamheten. Så som förrådsbeställningar, sterilisering av instrument och hantering av provtagningsmaterial som ska skickas för analys. Du har en central och ansvarsfull roll i vårdens logistikkedja, där du genom noggrann administration och medicinsk koordinering skapar trygghet för patienten utifrån hälso- och sjukvård men även kriminalvårdens anvisningar.Kvalifikationer
Då rollen innebär ett stort eget ansvar och kräver förmåga att prioritera i stunden, söker vi dig som är trygg i din yrkesroll. Vi söker dig som besitter klinisk erfarenhet där du har arbetat som lägst ett par år och känner dig bekväm med att arbeta självständigt och göra egna bedömningar och prioriteringar av vårdbehov hos patienter i situationer där förutsättningarna snabbt kan ändras.
Du behöver vara trygg och stabil där du har den personliga mognad som krävs för att arbeta i en sluten miljö och kan behålla lugnet och professionalismen i alla möten. Du är lyhörd och duktig på att samarbeta och bygga förtroende samtidigt som du bibehåller tydliga professionella gränser.
Du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Giltig yrkeslegitimation som sjuksköterska
Arbetslivserfarenhet inom yrket
Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är även meriterande med:
En för arbetsgivaren relevant specialisering eller vidareutbildning, exempelvis inom psykiatri, akutsjukvård eller öppenvård
Relevanta språkkunskaper
Varför välja oss? Vi erbjuder ett arbete där din kompetens verkligen gör skillnad och där du får en unik inblick i en verksamhet som få andra ser. Här får du utmana din förmåga att göra kliniska bedömningar i en miljö som präglas av god struktur, tydliga säkerhetsrutiner och ett nära samarbete med kompetenta kollegor.
Vi som arbetar på sjukvårdsmottagningen idag är en sammansvetsad grupp som värnar högt om varandra. Vi vet att vårt uppdrag kräver samarbete, och därför lägger vi stor vikt vid att bibehålla vår goda sammanhållning. Hos oss möts du av ett öppet klimat med "högt till tak" och värdesätter en rak och ärlig kommunikation där allas expertis räknas. Vi delar en gemensam målbild där vi jobbar med en stark samsyn kring vården och våra patienter, vilket skapar trygghet både för oss och för de intagna. I en unik arbetsmiljö som vår är laget viktigare än jaget. Vi stöttar varandra i vardagen och delar med oss av erfarenheter för att ständigt utvecklas.Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
596 34 SKÄNNINGE Arbetsplats
Skänninge anstalt och häkte Kontakt
Rekryteringsspecialist
Linnéa Hallin linnea.hallin@kriminalvarden.se Jobbnummer
9933789