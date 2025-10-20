Erfaren controller till ekonomiavdelningen
2025-10-20
Vi söker en driven och engagerad controller med flerårig erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete. Publiceringsdatum2025-10-20Om tjänsten
Som controller hos oss får du en spännande roll där du arbetar med både ekonomi och verksamhetsstyrning utifrån förvaltningens mål och uppdrag.
Du blir en viktig del av kommunens övergripande planerings- och uppföljningsprocess, där ditt arbete bidrar med kvalificerade underlag för politiska beslut och prioriteringar.
Du kommer att huvudsakligen arbeta med klassisk ekonomistyrning såsom uppföljning, budget, prognos, rapportering och viss redovisning. Detta gör du i nära samarbete med förvaltningsdirektören, verksamhetschefer och enhetschefer ute i verksamheterna. Omvärldsbevakning är en naturlig del i din vardag och du förväntas att kunna bereda underlag med kort varsel och har i ditt arbetssätt ett proaktivt och framåtblickande perspektiv.
Exempel på arbetsuppgifter:
• föredragande mot politisk nämnd
• ekonomistyrning och resursfördelning
• budget och prognosarbete
• ekonomiska utredningar och analyser
• viss redovisning
Om arbetsplatsen
Befattningen kommer att vara placerad på ekonomiavdelningen som ger stöd inom ekonomi- och verksamhetsstyrning samt redovisning. Vi är ca 75 medarbetare. Ekonomiavdelningen är mitt i ett utvecklingsarbete där vi ser över processer, rutiner och roller. Långsiktiga målet är att digitalisera, automatisera och standardisera arbetet inom hela ekonomiprocessen för att frigöra ytterligare tid till att proaktivt stödja chefer med analys, lednings- och beslutsstöd.
Vi är en del av kommunledningsförvaltningen vars uppdrag är att följa upp och utveckla kommunen samt erbjuda ett effektivt stöd till alla nämnder och verksamheter. Verksamheten värdesätter förtroende, öppenhet och välkomnar en lagspelare som bidrar till teamets sammanhållning. Vår arbetsplats är på Åbylunden i nyrenoverade fina lokaler där vi arbetar aktivitetsbaserat.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
I rollen som controller hos oss värdesätter vi din lösningsorienterade och
konsultativa approach med god förmåga att skapa professionella relationer. Du har en god analytisk förmåga där du arbetar på ett strukturerat arbetssätt samtidigt som du är målmedveten och ser till verksamhetens behov. Vidare är du trygg i din yrkesroll och kan på egen hand ta initiativ när det krävs.
Du har ett genuint intresse för analys och då verksamheten ständigt befinner sig under utveckling ser vi gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta i en komplex och dynamisk miljö. Vi tror att du är prestigelös i ditt förhållningssätt, en god kommunikatör och har lätt för att samarbeta med en vilja att skapa förståelse bland diverse målgrupper.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• högskoleexamen på minst 180 hp med inriktning ekonomi alternativ mot ekonomistyrning
• flerårig erfarenhet som controller eller av motsvarande roll
• mycket goda data- och IT- kunskaper
Meriterande:
• erfarenhet inom politiskt styrd organisation
• erfarenhet av Raindance och Microsoft 365
• erfarenhet av arbete i Power BI
• erfarenhet av arbete inom förskola/grundskolaTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Som en del i urvalsprocessen kan vi komma att tillämpa tester.
Sista ansökningsdag är 28 oktober.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
