Erfaren CNC-operatör inom svarv sökes!
Montico HR Partner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Linköping Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Linköping
2026-06-18
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
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Vill du arbeta med spännande CNC-maskiner i en dynamisk miljö? Vi på Montico söker nu erfarna CNC-operatörer med kunskap inom svarvning på DMG- och Okuma-maskiner, samt fleroperationsmaskiner. Du kommer att ingå i ett team som arbetar med både små och stora serier med höga kvalitetskrav och snäva toleranser.Publiceringsdatum2026-06-18Om tjänsten
Arbetstider: 2-skift.
Start: Omgående eller enligt överenskommelse.
Hos företaget får du möjlighet att arbeta i en växande verksamhet med spännande och varierande uppdrag. De erbjuder konkurrenskraftiga anställningsvillkor och förmåner. Detta är en hyr-rekrytering där du ska landa i en anställning hos företaget efter hyrrekryteringsperioden.Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ställa, rigga och justera i Fanuc/ISO-program på företagets CNC-maskiner.
Hantera framförallt svarv men kan även förekomma arbete i fräsmaskiner samt fleropsmaskiner (DMG, Okuma). Slipmaskiner kan också bli aktuellt.
Tolka och arbeta efter tekniska ritningar.
Utföra noggranna mätningar och kvalitetskontroller enligt snäva toleranser (1000 delar/100 delar).
Arbeta med olika typer av material och ha en god förståelse för materialkunskap.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har flera års erfarenhet som CNC-operatör och goda kunskaper i Fanuc/ISO-programmering. Du har vana av att arbeta med snäva toleranser och har erfarenhet av att utföra noggranna kvalitetsmätningar. Som person är du noggrann, strukturerad och har ett öga för detaljer, samtidigt som du har ett stort intresse och vilja att fortsätta utvecklas inom yrket. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico HR Partner AB
(org.nr 556580-6741), https://www.montico.se
Industrigatan 32 A-B (visa karta
)
582 55 LINKÖPING Arbetsplats
Montico Kontakt
Anna Edholm anna.edholm@montico.se Jobbnummer
9969728