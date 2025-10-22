Erfaren BIM konsult
2025-10-22
Vi söker nu en driven BIM-konsult till vårt team!
Som BIM-konsult kommer du att spela en central roll i att utveckla, implementera och samordna BIM-processer i bygg- och anläggningsprojekt. Du arbetar nära både projektledare, konstruktörer och andra specialister för att säkerställa en effektiv och digitalt integrerad projektering.Publiceringsdatum2025-10-22Arbetsuppgifter
Implementera och samordna BIM-processer i projekt
Arbeta med modellkoordinering och kvalitetssäkring
Stötta projektteam med teknisk kompetens inom BIM-verktyg och -standarder
Skapa och underhålla digitala modeller och dataleveranser enligt gällande krav
Delta i utvecklingen av företagets interna BIM-strategier och arbetsmetoder
Fungera som länk mellan teknik, projektledning och produktion
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom bygg, teknik, arkitektur eller liknande
Några års erfarenhet av BIM-arbete i bygg- eller anläggningsprojekt
Goda kunskaper i program som t.ex. Revit, Navisworks, Solibri eller Archicad
Förståelse för BIM-standarder som ISO 19650 och nationella riktlinjer
Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska
Meriterande:
Erfarenhet av clash detection, 4D/5D-simulering eller automatisering i t.ex. Dynamo eller Grasshopper
Certifiering inom BIM eller projektledning
Erfarenhet från både beställar- och konsultsidan
Vi erbjuder:
En dynamisk arbetsmiljö med engagerade kollegor
Möjlighet att arbeta med spännande och samhällsviktiga projekt
Kompetensutveckling och certifieringsmöjligheter
Flexibla arbetstider och möjlighet till hybridarbete
En arbetsplats som satsar på innovation, hållbarhet och digitalisering
Vi erbjuder bra lön och förmåner för rätt person.
Om detta låter intressant, och du passar in på beskrivningen - då vill vi gärna prata med dig och berätta mer!
Ansök genom att skicka in ditt CV till rekrytering@doerbemanning.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
E-post: rekrytering@doerbemanning.se
Detta är ett heltidsjobb.
Doer Bemanning AB
D E & P Consulting AB Jobbnummer
9570107