Erfaren bilvårdare inom polering sökes
Vi på Sätra Bilverkstad söker nu en noggrann och erfaren bilvårdsspecialist med fokus på polering.Om tjänsten
Arbetet innebär professionell bilvård där du främst kommer att arbeta med polering (lackkorrigering), samt invändig och utvändig tvätt. Även rekond och enklare bilvårdsarbeten kan förekomma. Vi lägger stor vikt vid kvalitet och kundnöjdhet.Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av polering (krav)
God känsla för detaljer och noggrannhet
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Ansvarstagande och punktlighet
Meriterande:
Erfarenhet av rekond
B-körkort
Vi erbjuder:
En stabil arbetsplats i ett växande företag
Trevlig arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom bilvård
Lön enligt överenskommelse baserat på erfarenhet
Arbetsplats: Gävle
Välkommen att skicka din ansökan till: info@satrabilverkstad.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09
E-post: info@satrabilverkstad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sätra Bilverkstad
, https://satrabilverkstad.se/
Sätraöjden 14 (visa karta
)
806 33 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Louai Mohammad Khaled info@satrabilverkstad.se Jobbnummer
9843473