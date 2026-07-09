Erfaren beredskapshandläggare
Naturvårdsverket / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-07-09
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Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Hos oss får du vara med och bidra i det viktiga arbetet för att nå vår vision – att skapa en bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer!
Vi söker en erfaren beredskapshandläggare som vill bidra till att utveckla Naturvårdsverkets arbete med beredskapsfrågor och roll som beredskapsmyndighet. Du kommer att arbeta tillsammans med engagerande kollegor och vara med och driva utvecklingen mot ett motståndskraftigt och hållbart samhälle. Som beredskapsmyndighet fokuserar vi i nuläget främst på avlopp och avfallshantering, men även andra verksamheter inom myndigheten kan vara relevanta för totalförsvaret.
Beredskaps- och säkerhetsenheten har i dag nio medarbetare och ansvarar för att driva, utveckla och samordna Naturvårdsverkets säkerhets- och beredskaps-arbete. I enhetens uppdrag ingår bl.a. krisberedskap, civilt försvar och kontinuitetsplanering samt att driva och samordna myndighetens interna och externa beredskapsarbete. Enheten ansvarar även för både säkerhetsskydd och verksamhetsskydd.
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas och söker dig som motiveras av förändring och vill bidra till att stärka Naturvårdsverkets interna säkerhets- och beredskapsarbete samt vår roll som beredskapsmyndighet. Publiceringsdatum2026-07-09Arbetsuppgifter
Som erfaren beredskapshandläggare har du en central roll i att utveckla myndighetens förmåga inom krisberedskap, civilt försvar och beredskap inom vårt ansvarsområde.
Ditt uppdrag är att såväl utveckla myndighetens egen förmåga som att verka för att samhällsviktiga verksamheter inom vårt ansvarsområde ökar sin förmåga och blir robusta inför kris och krig. Du kommer vara involverad i frågor som rör att identifiera och konkretisera uppgifter och ansvarsområden för myndigheten kopplat till myndighetens ansvar inför, under och efter höjd beredskap samt i samband med fredstid kriser. att utveckla arbetssätt kopplat till både förmågeutveckling och förberedande planering samt att stödja olika delar av verksamheten i deras beredskapsarbete med civilt försvar och fredstida krishantering.
Arbetet omfattar utveckling av arbetssätt, planering och stöd inom civilt försvar och fredstida krishantering. Du bidrar med metodutveckling, utbildningar, övningar och workshops samt deltar i intern och extern samverkan.
Rollen innebär nära samarbete med kollegor, andra myndigheter, länsstyrelser, kommuner och privata aktörer. Du behöver därför ha lätt för att bygga relationer, driva dialog och hitta säkra och effektiva lösningar.
Eftersom myndighetens beredskaps- och säkerhetsarbete är under utveckling trivs du med att växla mellan strategiska och operativa uppgifter. Rollen erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling och att bredda din erfarenhet inom beredskaps- och säkerhetsområdet.
Din kompetens
Krav för anställningen
relevant högskoleutbildning eller annan högskoleutbildning i kombination med flerårig erfarenhet från beredskapsarbete som myndigheten bedömer likvärdig,
flerårig erfarenhet av att arbeta med beredskapsfrågor på statlig myndighet,
erfarenheter av att ha arbetat med analyser, planering och förmågehöjande insatser i beredskapsfrågor, t.ex. uppbyggnad av krigsorganisation samt stabsarbete eller stabsmetodik, samt
vana av att formulera skriftliga underlag av hög kvalitet.
Meriterande
erfarenheter att ha arbetat med beredskapsfrågor på en länsstyrelse eller inom en kommun eller region.
goda kunskaper i miljöfrågor och frågor som rör styrmedel inom miljöpolitikens område,
erfarenhet av att ha arbetat med författningsberedskap eller administrativ beredskap,
erfarenhet av att ta fram och förvalta rutiner, planer och instruktioner inom relevant område,
erfarenhet av projektledning eller en samordnade roll,
goda kunskaper i relevant lagstiftning och föreskrifter inom beredskap– och säkerhetsområdet, samt
erfarenhet av att genomföra övningar, utbildningar och workshops, gärna inom beredskaps- och säkerhetsområdet.Dina personliga egenskaper
Som person har du en förmåga att skapa goda relationer och kommunicera på ett smidigt sätt både internt och externt. Du är analytisk, strategisk och ser helheter för att hitta lösningar som leder till förbättring och utveckling. Du arbetar självständigt och i samarbete med andra för att driva arbetet framåt. Du är strukturerad och har en flexibilitet som gör att du kan skifta mellan strategiskt och operativt arbete. Vi värdesätter ett gott och prestigelöst samarbete där vi är lyhörda, stöttar varandra och delar kunskap.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förmågan att bidra till ett positivt arbetsklimat.
Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Anställningens placering är Stockholm. Tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Krav på svenskt medborgarskap gäller för denna tjänst. Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Naturvårdsverket vill erbjuda ett flexibelt arbetssätt genom möjlighet till distansarbete upp till 50% av arbetstiden. Vi eftersträvar en effektiv verksamhet och ett hållbart arbetsliv.
Vi tillämpar sex månaders provanställning.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 18 augusti 2026.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta Stefan P Karlsson, enhetschef. Du kan även kontakta våra fackliga företrädare för Saco-S eller ST. Samtliga nås via kundtjänst, tel.nr. 010-698 10 00.
Varför ska du arbeta hos oss?
Naturvårdsverket värnar om ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö. Vi erbjuder våra medarbetare goda möjligheter till distansarbete, företagshälsovård och personalstöd, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag. Vi är en arbetsplats med trevliga kollegor och ett närvarande ledarskap där vi samlas kring vårt övergripande uppdrag som syftar till att förbättra miljön för nuvarande och kommande generationer.
Naturvårdsverket eftersträvar en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald. Vi ser att medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter är en viktig förutsättning för detta Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Naturvårdsverket
(org.nr 202100-1975), https://www.naturvardsverket.se/
120 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Naturvårdsverket Jobbnummer
9998158