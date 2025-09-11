Erfaren barnskötare, vikariat, 60%
Föräldrakooperativet Kulan, Ek Förening / Barnskötarjobb / Stockholm Visa alla barnskötarjobb i Stockholm
2025-09-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Visa alla jobb hos Föräldrakooperativet Kulan, Ek Förening i Stockholm
Tillträde: snarast
Vi söker nu en glad, kompetent och engagerad barnskötare som vill ingå i vår personalgrupp på Föräldrakooperativet Kulan. Tjänsten är på 60% och vikariatet sträcker till och med juni. Du kommer att arbeta tre dagar i veckan.
Då vi är ett föräldrakooperativ kommer du kommer att arbeta tillsammans med trevliga, hängivna kollegor, en härlig barngrupp bestående av 24 barn i åldrarna 1-5 samt engagerade föräldrar. Vi har en välmående arbetsplats där vår personal trivs!
Vem vi söker
Vi söker dig som är glad, positiv och har ett genuint intresse för att arbeta med barn. Du kommer främst arbeta med våra yngre barn. Vi ser att du har erfarenhet som barnskötare och är trygg i din yrkesroll.
Då rollen som barnskötare innebär många möten med barn, vårdnadshavare samt kollegor ser vi att du har en positiv människosyn och god samarbetsförmåga, är närvarande och självgående. Du bör vara lyhörd och ha förmåga att prioritera och anpassa ditt arbetssätt efter verksamheten.
Om Kulan
Föräldrakooperativ med kompetent personal och engagerade föräldrar.
Rymliga lokaler och tillgång till stor gård centralt på Kungsholmen.
Kravcertifierat kök med egen kock.
Utmärkt resultat i Stockholm stads kvalitetsundersökning.
Förskolans läroplan tillsammans med våra egna styrdokument ligger till grund för vår verksamhet. Vi arbetar kontinuerligt med att kombinera barnens fria lek och planerade aktiviteter såsom språk, skapande och rörelse. Barnens intressen och önskemål är med och styr våra temainriktningar.
Vår vision är att allas lika värde ska respekteras i en trygg och meningsfull tillvaro där alla känner ansvar.
Personalstyrkan består av en rektor, två förskollärare, fyra barnskötare och en egen kock.
Vi huserar i rymliga lokaler med tillgång till stor gård nära goda kommunikationer och flera parker.
Vår kock lagar all mat från grunden med extra kärlek för smakrik vegetarisk och vegansk kost.
Varmt välkommen att maila in din ansökan med CV, personligt brev och löneanspråk till rekrytering@kooperativetkulan.se
. Märk ansökan med "barnskötare 60%"
OBS! Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Intervjuer kan komma att genomföras digitalt.
Vi har inför annonsering av denna tjänst beslutat om var vi annonserar. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal och kontakt från rekryterings- och annonsföretag. Vi undanbeder oss ansökningar via Indeed. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: rrektor@kooperativetkulan.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Föräldrakooperativet Kulan, Ek Förening
Karlsviksgatan 15 (visa karta
)
112 41 STOCKHOLM Arbetsplats
Föräldrakooperativet Kulan Kontakt
rektor
Lina Westin rektor@kooperativetkulan.se Jobbnummer
9503204