Erfaren bagare sökes på heltid

Foodmix Bazaar Kristianstad AB / Bagarjobb / Kristianstad
2026-03-10


Erfaren bagare sökes - Heltid
Foodmix Bazaar söker en erfaren bagare på heltid till vår butik.
Vi söker dig som har erfarenhet av bageriarbete och kan arbeta självständigt i ett bageri. Arbetsuppgifterna består främst av att baka bullar, bröd och andra bageriprodukter samt säkerställa hög kvalitet och god hygien i produktionen.

Publiceringsdatum
2026-03-10

Dina arbetsuppgifter
Baka bullar och olika sorters bröd
Förbereda deg och andra ingredienser
Säkerställa kvalitet och hygien i bageriet
Planera och genomföra daglig produktion

Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete som bagare
Förmåga att arbeta självständigt
Ansvarstagande och noggrann

Vi har tyvärr inte möjlighet att lära upp från början, därför söker vi en person med tidigare erfarenhet.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: foodmixbazaar@outlook.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Foodmix Bazaar Kristianstad AB (org.nr 559163-4992)
Rörvägen 8 (visa karta)
291 59  KRISTIANSTAD

Jobbnummer
9789227

