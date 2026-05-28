Erfaren arkivarie sökes i Järfälla
2026-05-28
Vill du hjälpa vår kund skapa struktur och långsiktigt hållbara arbetssätt inom arkivhantering? Vi söker nu en kunnig arkivarie som kan stötta vår kund i att gå igenom deras fysiska arkiv och etablera en tydlig och lagenlig arkivprocess. Är det dig vi söker?Publiceringsdatum2026-05-28Om tjänsten
Vi på Perido letar efter en arkivarie till vår kund, ett allmännyttigt bostadsföretag. Företaget har idag en begränsad intern kompetens inom arkivområdet. De behöver därför ett initialt stöd från en kunnig arkivarie som kan ta ett helhetsgrepp, skapa ordning och säkerställa att arbetet uppfyller kraven för offentlig verksamhet. Uppdraget passar dig som har erfarenhet från offentlig verksamhet och som trivs i en rådgivande roll. Målet är att kunden efter genomfört uppdrag ska kunna hantera arkivfrågorna självständigt. Denna tjänst är placerad i Järfälla, där arbetet huvudsakligen sker på plats på kontoret.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Gå igenom och strukturera befintligt fysiskt arkiv
Upprätta arkivförteckning
Ge rådgivning kring arkivering och gallring
Säkerställa att arbetet följer lagkrav för offentlig verksamhet
Ta fram en praktisk och hållbar process
Är det dig vi söker? Varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Erfarenhet av att arbeta enligt och skapa rutiner för kraven i arkivlagen (1990:782), arkivförordningen (1991:446), tryckfrihetsförordningen (1949:105), offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) och dataskyddsförordningen (GDPR).
Erfarenhet av att sätta upp rutiner och processer för att följa lagstiftningen, samt av att skapa en organisation för ansvarsfördelningen.
Erfarenhet från offentlig verksamhetTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag i 6 månader. Start omgående.
Vi hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet
Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Hos oss finns en stor variation av uppdrag, där du kan bli anställd direkt hos ett företag eller arbeta som konsult via Perido. Vi är ett av Sveriges största konsultföretag för tjänstemän, vilket ger dig många möjligheter. Som konsult blir du en viktig del av vår organisation och bidrar med din kompetens ute hos våra kunder. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
. Ange alltid tjänstens referensnummer 35861 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-27
