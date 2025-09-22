Erfaren Apparatskåpsmontör - omgående start
Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Elektrikerjobb / Norrköping Visa alla elektrikerjobb i Norrköping
2025-09-22
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quattro Bemanning & Rekrytering AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Beskrivning Vi söker nu en erfaren apparatskåpsmontör för ett kortare konsultuppdrag hos en av våra industrikunder i Norrköping. Uppdraget är på heltid under cirka fyra veckor med omgående start. Du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
Arbetsuppgifter I rollen som apparatskåpsmontör kommer du att arbeta med montering av apparatskåp utifrån ritningar och elscheman. Du ansvarar för kabeldragning, installation och kontroll av elkomponenter samt säkerställer att arbetet utförs enligt gällande kvalitets- och säkerhetskrav.
Kvalifikationer Skall-krav:
Dokumenterad erfarenhet som apparatskåpsmontör.
Goda kunskaper i elritningar och elscheman.
Noggrann, självständig och kvalitetsmedveten.
Meriterande:
Elutbildning eller certifikat.
Erfarenhet av arbete i industriell miljö. Publiceringsdatum2025-09-22Anställningsvillkor
Plats: På plats i Norrköping
Omfattning: Heltid
Period: Cirka 4 veckor
Start: Omgående
Ansökan Bifoga CV i Wordformat. CV:t är en viktig del i utvärderingen för denna roll. Det ska tydligt visa att du har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella arbetet. Lycka till - vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556719-9962), https://qbemanning.se/ Arbetsplats
Q AB Kontakt
Madeleine Minnered madeleine.minnered@qbemanning.se 0709703906 Jobbnummer
9519933