Erfaren Apparatskåpsmontör - omgående start

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Elektrikerjobb / Norrköping
2025-09-22


Beskrivning Vi söker nu en erfaren apparatskåpsmontör för ett kortare konsultuppdrag hos en av våra industrikunder i Norrköping. Uppdraget är på heltid under cirka fyra veckor med omgående start. Du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
Arbetsuppgifter I rollen som apparatskåpsmontör kommer du att arbeta med montering av apparatskåp utifrån ritningar och elscheman. Du ansvarar för kabeldragning, installation och kontroll av elkomponenter samt säkerställer att arbetet utförs enligt gällande kvalitets- och säkerhetskrav.
Kvalifikationer Skall-krav:

Dokumenterad erfarenhet som apparatskåpsmontör.


Goda kunskaper i elritningar och elscheman.


Noggrann, självständig och kvalitetsmedveten.


Meriterande:

Elutbildning eller certifikat.


Erfarenhet av arbete i industriell miljö.



Publiceringsdatum
2025-09-22

Anställningsvillkor

Plats: På plats i Norrköping


Omfattning: Heltid


Period: Cirka 4 veckor


Start: Omgående


Ansökan Bifoga CV i Wordformat. CV:t är en viktig del i utvärderingen för denna roll. Det ska tydligt visa att du har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella arbetet. Lycka till - vi ser fram emot din ansökan!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Quattro Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556719-9962), https://qbemanning.se/

Arbetsplats
Q AB

Kontakt
Madeleine Minnered
madeleine.minnered@qbemanning.se
0709703906

Jobbnummer
9519933

