Entreprenadingenjörer
Entreprenadingenjörer - Bli en nyckelperson i våra mest spännande anläggningsprojekt
Vill du vara med och bygga samhällen som håller i generationer? Hos Peab får du både göra skillnad och utvecklas i en stabil, trygg och professionell miljö. Nu söker vi två entreprenadingenjörer - en till vårt stora framtidsprojekt i VA-utbyggnad i Härjedalen och en till våra lokala projekt i Dalarna.
Här får du både tryggheten i en större organisation och närheten i ett team som stöttar och lyfter varandra.
Tjänst 1: Entreprenadingenjör till stort fjällprojekt i Härjedalen
Det här är tjänsten för dig som vill vara del av något betydelsefullt. I Härjedalen genomför vi en omfattande utbyggnad av VA-nätet för hela fjällområdet - ett av våra största projekt som kommer att forma traktens utveckling långt framöver.
Som en del av projektteamet får du:
arbeta i ett av de mest ambitiösa anläggningsprojekten i fjällvärlden
följa projektet genom alla faser; projektering och kalkylfas, produktionsfas och driftsättningsfas.
bidra till hållbara och långsiktiga tekniska lösningar
samarbeta med engagerade kollegor som brinner för projektets framgång
Det här är en unik möjlighet att vara med och skapa framtidens fjälldestination.
Tjänst 2: Entreprenadingenjör till varierade projekt i Dalarna/Gävleborg
Vi erbjuder även en tjänst inom Dalarna/Gävleborg, där du blir en viktig del av våra lokala uppdrag. Du arbetar i ett område med stor bredd, där varje projekt är olika och där du får möjlighet att påverka både arbetssätt och resultat.
I rollen får du:
arbeta i flera olika typer av projekt i Dalarna/Gävleborg, i både anbuds- och produktionsskede
bygga starka relationer med kunder, platschefer och leverantörer
ta stort ansvar och vara en självklar del av ett sammansvetsat team
Detta är rollen för dig som trivs med variation och uppskattar snabba beslutsvägar och nära samarbeten.
Om rollen - oavsett placeringsort
Som entreprenadingenjör är du en viktig del av projektens framdrift. Du arbetar nära projektchefer och platschefer och ser till att ekonomin, planeringen och administrationen håller hög kvalitet.
Dina ansvarsområden omfattar bland annat:
kalkyler, prognoser och ekonomiuppföljning
upphandlingar och samarbeten med leverantörer och underentreprenörer
kontraktshantering och entreprenadjuridik
Här erbjuds du en roll där du utvecklas, påverkar och är med och skapar verklig förändring.
Vem vi söker
Vi söker dig som har utbildning inom bygg eller anläggning och erfarenhet från entreprenad, produktion eller liknande roll, exempelvis projektingenjör, platschef, arbetsledare eller projektinköpare.
Vi tror att du:
arbetar strukturerat och har lätt för att skapa ordning
är analytisk, lösningsorienterad och trygg i dialog med andra
uppskattar teamarbete och vill bidra med din kompetens
vill fortsätta utvecklas tillsammans med både kollegor och projekt
Kunskap inom AB/ABT och AMA är meriterande.
Vi välkomnar olika erfarenheter och perspektiv och värnar om en inkluderande arbetsmiljö där alla kan bidra och känna sig hemma.
Vi erbjuder
möjligheten att arbeta i projekt som gör skillnad - både stora infrastruktursatsningar och lokala projekt i Dalarna
ett engagerat och inkluderande team med stort hjärta och hög kompetens
goda utvecklingsmöjligheter och chans att ta mer ansvar
en arbetsplats som värdesätter balans, långsiktighet och hållbarhet
trygga anställningsvillkor och bra förmåner
Hos oss får du både utmaning och trygghet - och en vardag där din insats verkligen märks. Publiceringsdatum2026-04-07
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan så snart du har möjlighet.
Kontakt: bitr. AC: Elias Hammar elias.hammar@peab.se
tel:073-333 90 99
HR: Frida Hedback frida.hedback@peab.se
tel: 072-533 33 97
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 12 000 medarbetare och en omsättning på 59 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peab Sverige AB
(org.nr 556099-9202)
269 73 BORLÄNGE Arbetsplats
Peab Sweden AB Kontakt
recruiter
Frida Hedback frida.hedback@peab.se
9839568