Entré- & utställningsvärd
Bosjökloster Slottsförvaltning AB / Resevärdsjobb / Höör Visa alla resevärdsjobb i Höör
2026-01-24
, Hörby
, Eslöv
, Perstorp
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bosjökloster Slottsförvaltning AB i Höör
Är du språkkunnig? Trivs i kontakten med människor och vill ge ett fantastiskt värdskap? Är du en berättare, och tycker du om att sälja?
Välkommen att höra av dig om att bli en av våra nya entré- och utställningsvärdar!
Varje år tar Bosjökloster emot flera tusen internationella besökare, främst från norra Europa. Därför är språkkunskap särskilt viktigt: tyska, danska, eller holländska förutom flytande engelska. Talar du italienska är det också ett plus.
I entrén säljer du inträdesbiljetter, informerar besökare om allt som finns att uppleva och göra på slottsområdet, och ansvarar för att entréområdet ser fint och välkomnande ut. I utställningarna berättar du om klostrets och slottets historia och om årets konstutställningar. Vi ser gärna att du kan göra detta på minst tre språk: förutom svenska och engelska även danska eller tyska eller holländska eller italienska. Här har vi också slottets butik.
Normalt sett lägger vi ett schema där du omväxlande är i entrén och utställningar - butik. Vi söker dig som vill arbeta under påsk, deltid i maj och september (framför allt helger), heltid eller deltid under vår mest intensiva period juni-augusti, samt under julmarknaden i november.
Transport
Bosjökloster ligger 7 km söder om Höör. Det nödvändigt att ha körkort och bil eller moped, eller någon som kan skjutsa och hämta. Det går också att ta sig hit med cykel norrifrån. Arbetstiderna går tyvärr inte att anpassa efter busstabellen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
E-post: info@bosjokloster.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Entré- & utställningsvärd". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bosjökloster Slottsförvaltning AB
(org.nr 556124-1596)
Bosjöklosters 111 (visa karta
)
243 95 HÖÖR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bosjökloster Slott & Trädgårdar Kontakt
Besöksansvarig
Sofie Caspersen info@bosjokloster.se 0413-250 48 Jobbnummer
9702816