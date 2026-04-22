Enterprisearkitekt
2026-04-22
Är du en erfaren arkitekt som vill påverka utformningen av Sveriges digitala infrastruktur? Drivs du av att göra nytta och bidra till ett mer hållbart samhälle? Då kan det här vara en roll för dig.Publiceringsdatum2026-04-22Om tjänsten
I rollen som koncernarkitekt hos oss ansvarar du för att leda och utveckla myndighetens arbete inom enterprisearkitektur. Det innebär att du ger stöd och styrning till verksamheten i frågor som rör ramverk och metodik och du säkerställer att beslutade strategier och riktlinjer följs. Du ingår i ett team som består av fem arkitekter och ni ansvarar gemensamt för att utveckla myndighetens arkitekturramverk, it-strategi och tillhörande tillämpningsanvisningar.
Du arbetar nära dina kollegor i teamet och ni ger och får stöd av varandra i myndighetens centrala EA-funktion. Samtidigt har du även mycket kontakter med verksamhetsavdelningarna och du får en bred förståelse av hela myndighetens decentraliserade arkitekturlandskap. Du är med och formar arkitekturgrunderna för nationella tjänster inom e-hälsosektorn med målet att förbättra vardagen för patienter, vårdpersonal, apotek och socialtjänst. Vi utvecklar och lanserar kontinuerligt nya tjänster och komponenter, vilket ger möjlighet till stimulerande arkitekturuppdrag och professionell utveckling. Du får även tillgång till vidareutbildning och möjlighet att delta i spännande nätverk.
Vi söker dig som trivs i samarbete med andra och bidrar genom lyhörd kommunikation, konstruktiv dialog och förmåga att hantera olika perspektiv. Du arbetar strukturerat och självgående genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete samt ta ansvar för att driva dina uppgifter framåt inom givna tidsramar. Du tänker strategiskt och har en god helhetssyn, vilket gör att du ser långsiktiga konsekvenser och fattar beslut med hänsyn till hela verksamhetens bästa.
akademisk utbildning som civilingenjör, systemvetare eller motsvarande arbetslivserfarenhet
flerårig erfarenhet av arbete med it-arkitektur
erfarenhet av modelleringsnotationer som Archimate och Unified Modeling Language (UML) och andra relevanta verktyg
förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.
erfarenhet av arbete i enterprise-/koncernarkitekturfunktion där organisationens strategi och riktning realiseras arkitekturiellt
certifiering(ar) inom arkitektur
erfarenhet av arkitekturarbete i portföljstyrning.
E-hälsomyndigheten är en myndighet i tillväxt och vi driver utvecklingen av nationell digital infrastruktur inom hälsa, vård och omsorg. Vi skapar förutsättningar för digitala tjänster och lösningar för både privatpersoner och professioner inom hälso- och sjukvård, apotek och socialtjänst. Vi arbetar för att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan.
Vi är cirka 600 medarbetare i Kalmar och Stockholm. Hos oss finns möjlighet att göra skillnad i en innovativ miljö med trevliga och kompetenta arbetskamrater. Alla medarbetare har förtroendearbetstid och kan arbeta delvis på distans. Läs mer om E-hälsomyndigheten som arbetsplats: Jobba hos oss
Frågor angående tjänsten besvaras av rekryterande chef Johan Palmqvist, 010-106 0726.
Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av HR-specialist Dorothea Lockman, 010-175 3741.
Välkommen att skicka in din ansökan och cv via vårt rekryteringsverktyg senast den 12 maj. Ladda gärna upp examensbevis, betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i samband med din ansökan.
Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen är Kalmar eller Stockholm. Arbetet kan innebära tjänsteresor, främst mellan Kalmar och Stockholm.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. Därför kan vi komma att behöva genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För en del arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Om du har beslut om skyddade personuppgifter, kontakta den HR-specialist som finns namngiven i annonsen.
Läs mer om oss på www.ehalsomyndigheten.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E-Hälsomyndigheten
(org.nr 202100-6552)
Sankt Eriksgatan 117 (visa karta
)
113 43 STOCKHOLM
GD, Digital strategi och plattform, Digital strategi
9868327