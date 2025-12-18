Enterprisearkitekt
Sopra Steria är ett ledande internationellt konsultbolag inom digital transformation. Vi bygger samhället genom designdriven innovation, teknisk utveckling med kunskap om marknadens ledande plattformar och driftlösningar (managed services). Med modern teknologi och en gedigen affärsförståelse är vi en helhetspartner för våra kunder och deras digitala transformationsresa. Enligt Great Place To Work är vi en av Sveriges bästa arbetsplatser, vi har tilldelats utmärkelsen Karriärföretag flera år i rad och Gartner har listat oss som ett topp 5 bolag inom digital transformation.
Om rollen
Vill du vara med och skapa lösningar som verkligen gör skillnad för samhället? Som Enterprisearkitekt på Sopra Steria får du möjlighet att arbeta i spännande och varierande projekt som driver teknisk innovation och skapar verklig nytta. Här samarbetar du nära både kollegor och kunder inom arkitektur och utveckling för att ligga i framkant av digital transformation.
I din roll planerar, designar och hanterar du kundernas IT-infrastruktur och affärsprocesser med fokus på att tydligt stödja verksamhetens övergripande mål och strategi. Du skapar en helhetsbild av organisationens IT-stöd och säkerställer att alla delar samverkar sömlöst. Det innebär att du utvecklar framtidssäkra IT-arkitekturer, från strategi och målarkitektur till lösningsdesign, som gör kundernas verksamheter effektivare, mer hållbara och framgångsrika.
Vem är du?
Du är en erfaren IT-arkitekt som brinner för att koppla samman teknik och affärsstrategi. Du har en förmåga att se helheten och omsätta komplexa behov till smarta, skalbara lösningar som verkligen fungerar i praktiken.
Du har relevant utbildning inom IT och flera års erfarenhet av att utveckla och implementera arkitektur som löser verkliga affärsutmaningar.
Du är van att lyssna in och analysera krav från olika intressenter och översätta dem till tydliga, effektiva verksamhetsmodeller och IT-lösningar.
Du har en bred tekniks förståelse och har god insikt i mjukvaruutveckling, databaser, nätverk, molntjänster, dataanalys och processkartläggning.
Du är en lagspelare som samarbetar smidigt med system- och domänarkitekter för att skapa en sammanhållen IT-miljö som stödjer hela organisationen.
Du har god kommunikativ förmåga och förklarar tekniska koncept på ett lättillgängligt sätt, oavsett om du pratar med IT-experter eller verksamhetsansvariga.
Svenska och engelska behärskar du flytande i både tal och skrift.
