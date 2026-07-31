Enhetskoordinator särskilt boende
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen / Ekonomiassistentjobb / Falkenberg Visa alla ekonomiassistentjobb i Falkenberg
2026-07-31
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Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
På Särskilt boende i Vård och omsorg Falkenberg, arbetar enhetskoordinatorn nära enhetschefer i den dagliga driften vilket innebär att man arbetar i system som Intraphone, Pulsen Combine, Personec, Raindance, Marketplace osv. Du kommer arbeta med personaladministration så som bemanning av korttidsfrånvaro, schemaplanering, löner, beställningar och fakturahantering. Enhetskoordinatorn planerar även omvårdnads- och serviceinsatser i Intraphone, verkställa beställningar och beslut i Pulsen Combine.
Rollen som enhetskoordinator har stor betydelse för såväl enheternas arbetsmiljö som för ekonomin. Enhetskoordinatorn ska, tillsammans med enhetschefer och medarbetare, sträva efter den mest optimala planeringen och bemanningen för verksamheten.
Enhetscheferna har det övergripande ansvaret för verksamheten avseende personal, budget, arbetsmiljö samt kvalitet och det är av stor betydelse att enhetskoordinatorn och enhetscheferna har en nära kommunikation.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasiekompetens med administrativ/ekonomisk inriktning eller annan utbildning/erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms likvärdig. Erfarenhet av personaladministrativt arbete inom området är ett krav. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med system som Personec, Time Care Multiacess, Intraphone och Pulsen Combine. Erfarenhet av omsorgsarbete inom äldreomsorg är också mediterande.
Du ska ha förmåga att lösa arbetsuppgifter i en arbetsmiljö med tidvis hög arbetsintensitet. God organisationsförmåga, initiativtagande, serviceförmåga och hög flexibilitet är egenskaper vi söker. Du har en god kommunikativ förmåga i såväl tal som skrift och du trivs med att arbeta i team. Du är van användare av Officepaketet, Excel och andra förekommande administrativa system. I arbetsuppgifterna ingår att ersätta kolleger vid kortare frånvaro, samt vid semester. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337622 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs Kommun
(org.nr 212000-1231)
311 00 FALKENBERG Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
nås via kommunens kontaktcenter
Fackliga företrädare +46346886000 Jobbnummer
10017100