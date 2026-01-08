Enhetschef till Utvecklingsenheten, IDA
2026-01-08
Som enhetschef för utvecklingsenheten har du verksamhets-, personal- och budgetansvar. Inom enheten finns t ex systemutvecklare, kravledare, testledare och it-arkitekt. Tillsammans, och i samverkan med andra, utvecklar, anpassar och vidareutvecklar ni olika digitala lösningar.
Rollen innebär ett tydligt ledarskaps- och förändringsuppdrag. Avdelningen befinner sig i en utvecklingsfas och du förväntas aktivt bidra till att forma framtida arbetssätt, struktur och samverkan - både inom avdelningen och tillsammans med kommunens verksamheter.
Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och har en viktig roll i att omsätta strategier och mål till konkret utveckling och leverans.
Exempel på arbetsuppgifter:
• personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar
• leda och utveckla utvecklingsenheten med fokus på kvalitet, leveransförmåga och långsiktig hållbarhet
• säkerställa att kommunens digitala utvecklingsinsatser är behovsdrivna, prioriterade och ger verksamhetsnytta
• vidareutveckla arbetssätt, processer och samverkan för ökad effektivitet och genomförandekapacitet
• skapa struktur för prioriteringar, resursfördelning och uppföljning
• driva förändringsarbete i nära samarbete med andra chefer inom avdelningen
• bidra till en god arbetsmiljö och en attraktiv arbetsplats där kompetens utvecklas och tas tillvara
• känna till och följa gällande lagar, policys och rutiner för verksamheten
Om arbetsplatsen
I den här rollen kommer du tillhöra Utvecklingsenheten på Informationsförsörjnings- och digitaliseringsavdelningen. Enheten har i uppdrag att utveckla, anpassa och integrera digitala lösningar för kommunens alla verksamheter. Avdelningen är uppdelad i fem enheter och har drygt 100 medarbetare: enheten för uppdragsledning, service-, support- och processtödsenheten, utvecklingsenheten, IT-drift samt enheten för strategi, arkitektur och transformation. Dina kollegor på utvecklingsenheten har roller som produktägare, IT-arkitekt, kravledare, testledare, systemutvecklare och systemförvaltare.
Informationsförsörjning- och digitaliseringsavdelningen finns placerad inom Kommunledningsförvaltningen och har till uppdrag att med innovation och nytänkande förse samtliga kommunala verksamheter med ett centralt stöd i det gemensamma arbetet att säkerställa kraftfulla digitala verktyg och lösningar.
Avdelningen har det övergripande ansvaret att leda och samordna kommunens digitaliseringsutveckling och digitala transformation med utgångspunkt i ökat värdeskapande. I detta ingår också att utveckla och främja kommunens innovationsförmåga. Utöver detta ansvarar avdelningen också för att säkra en effektiv, tillförlitlig och säker informationsförsörjning samt en hållbar arkitektur för kommunens informationshantering.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare med förmåga att kombinera strategiskt perspektiv med operativt genomförande. Du skapar engagemang, bygger förtroende och leder förändring på ett strukturerat och inkluderande sätt. Du har lätt för att kommunicera, ser helheten och förstår din roll i ett större sammanhang. Du trivs i en miljö där utveckling, samverkan och förbättring står i fokus.
Kvalifikationer
• en för tjänsten relevant akademisk examen, alternativt en motsvarande kompetens förvärvad genom mångårig erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• erfarenhet av att driva förändrings- och utvecklingsarbete med framgångsrikt resultat
• erfarenhet av arbete i en IT- eller digitaliseringsorganisation
Meriterande:
• dokumenterad chefserfarenhet med personal- ekonomi- och verksamhetsansvar
• erfarenhet/kunskap av systemutveckling och/eller programmering
• erfarenhet av agila arbetssätt
• kunskap om tjänstedesign
Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: snarast enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Som en del av urvalsprocessen kan vi komma att tillämpa tester.
Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 19 januari.
Välkommen med din ansökan!
Ersättning
Individuell lönesättning
