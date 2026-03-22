Enhetschef till Terra Nova
Region Gotland / Sjukvårdschefsjobb / Gotland Visa alla sjukvårdschefsjobb i Gotland
2026-03-22
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
Terra Nova Demensboende
På Gotland finns det tio särskilda boenden och en korttidsenhet i egenregi fördelat på sex orter.
Vi som arbetar här har som uppdrag att hjälpa de äldre under hela dygnet med olika insatser. Med brukaren i centrum arbetar vi med individuella genomförandeplaner där arbetet planeras och genomförs utifrån vår värdegrund: förtroende, omtanke och delaktighet.
Äldreboendet på Terra Nova har 60 platser varav 30 är demensboende och 30 är somatiska boendeplatser. Boendet är ett modernt boende som ligger ca 3 km från Visby centrum med naturen runt knuten.
Huset är byggt i två plan med demensboende på nedre plan och särskilt boende på övre plan. På övre planet har varje avdelning en stor balkong och på det nedre planet har varje avdelning uteplatser på markplan. På det nedre planet finns även flera utgångar till de gemensamma innegårdarna där det finns gott om promenadgångar och sittplatser. På enheten arbetar två enhetschefer i ett delat ledarskap med ansvar för varsitt plan och inriktning.
På Terra Nova arbetar ett team av erfarna och kompetenta undersköterskor, legitimerad personal och boendeassistenter som tillsammans bidrar till att ge våra boenden vård och omsorg utifrån varje individs behov. Här tänker vi nytt och provar gärna på nya lösningar och tekniker för att ge både boende och medarbetare en bra miljö att vistas i. Vi arbetar med öppna dörrar och ett stort engagemang och kunnande för att ge våra äldre en meningsfull vardag och liv. Vi värdesätter en god arbetsmiljö och har en flexibel och samarbetsinriktad organisation.
Vi söker nu en enhetschef för demensavdelningarna som tillsammans med chefskollega ska fortsätta leda vår verksamhet och dess utveckling framåt.Publiceringsdatum2026-03-22Arbetsuppgifter
Som enhetschef på Terra Nova har du det övergripande ansvaret för att leda, driva och utveckla enhetens dagliga och operativa arbete, samt uppföljning avseende verksamhetens måluppfyllelse, produktivitet, och kvalitet.
Du har ett verksamhetsnära och tillitsbaserat ledarskap med arbetsmiljöansvar för 30 medarbetare, som inkluderar arbetsplatsträffar, enhetssamverkan, medarbetar-och lönesamtal, samt individuella kompetensutvecklingsplaner. Du ansvarar även för rekrytering och bemanning av nya medarbetare, samt planeringen av deras introduktion. Till din hjälp har du ett administrativt stöd. Tjänsten innebär budgetansvar, där ekonomisk planering och uppföljning ingår, samt ett ansvar för enhetens inre processer.
Du kommer även att ha ett nära samarbete med övriga enhetschefer inom äldreomsorgen och då ett särskilt nära samarbete med dina enhetschefskolleger inom team Norr. Du rapporterar till avdelningschefen som tillsammans med avdelningschefskollega leder äldreomsorgens ledningsgrupp, där du ingår. I äldreomsorgens ledningsgrupp förväntas du bidra till avdelningens utveckling inom vård och omsorg samt införande av digitala lösningar. Då äldreomsorgen står inför stora rekryterings- och bemanningsutmaningar, har du och dina chefskollegor en viktig roll i att tänka strategiskt och bidra till nya tankesätt för att på bästa sätt möta dessa utmaningar.
Vem är du?
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom hälso- och sjukvårdsområdet, socialt arbete eller med inriktning ledarskap och organisation. Du har kunskaper om socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Har körkort samt talar och skriver obehindrat på svenska.
Det är meriterande om du har utbildning inom ledarskap, arbetsrätt och arbetsmiljö samt om du har ledarerfarenhet. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i/med:
- Politikerstyrd verksamhet
- Äldreomsorg gärna med inriktning demens
- Kommunal hälso- och sjukvård
- Konflikthantering
- Förändringsledning
- Samverkansavtal samt att leda samverkan
Vi söker en trygg och stabil ledare som både självständigt och i samverkan med enhetschefskollega kan strukturera och organisera effektiva arbetsflöden. Du känner stort ansvar för dina uppdrag, dess genomförande och resultat och sätter alltid brukarens behov i centrum. Du tillvaratar alla medarbetares kunskap och erfarenhet och ser att alla har något att bidra med. Du har lätt att samarbeta med flera olika team i skilda yrkeskategorier.
Du har en god förmåga till helhetssyn och ditt arbete präglas av struktur. Du lyssnar aktivt, har lätt för att kommunicera och ingjuter trovärdighet såväl hos brukare, anhöriga och medarbetare.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/379".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-0803)
Socialförvaltningen, Äldreomsorg särskilt boende, Terra Nova
Carina Söderström 0498204593
9811809