Enhetschef till svensk underrättelsetjänst
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2026-06-22
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Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi på FRA söker en enhetschef till avdelningen för Teknik som trivs med att leda, inspirera och utveckla det dagliga arbetet för att möta verksamhetens behov. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som enhetschef ansvarar du för en enhet inom avdelningen för Teknik som har till uppgift att förse FRA med tekniska system som behövs för verksamheten. Avdelningen utvecklar och anskaffar nya system samt sköter drift och förvaltning av befintliga system. Enheten tillhör en sektion inom kontoret för Global Inhämtning och Bearbetning.
Som enhetschef ansvarar du för att leda enheten avseende personal, verksamhet, arbetsmiljö och linjebudget i enlighet med avdelningens processer och uppsatta mål. Du har ett nära samarbete med andra enhetschefer, ledande roller inom vår teknikstyrning och ingår i en av kontorets sektionsledningar. Du förväntas aktivt delta i verksamhetsutveckling genom att samverka inom och över kontors- och avdelningsgränser samt skapa förtroendefulla samarbeten med övriga delar av myndigheten.
Som enhetschef kommer du arbeta med ett utvecklande ledarskap vilket bland annat innefattar ett:
• Tillitsbaserat ledarskap
Du är en förebild och tar ansvar, du sörjer för god kompetensförsörjning och kompetensutveckling anpassad till verksamhetens mål och behov samt säkerställer att arbetsmiljön inom enheten är stabil och trivsam.
• Motiverande ledarskap
Du inspirerar medarbetare och arbetar kontinuerligt coachande samt bidrar till stabilitet, transparens och jämställdhet.
• Agilt ledarskap
Du röjer hinder, skapar och upprätthåller rutiner och förutsättningar för leveranserna.
Inrikes- och utrikes resor förkommer i tjänsten.
Du kan
Vi söker dig som har:
• Relevant flerårig utbildning inom datavetenskap eller liknande, alternativt förvärvat motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhet
• Flerårig arbetslivserfarenhet av ledarskap i en teknisk leveransorganisation
• Flerårig arbetslivserfarenhet av budgetarbete
• God datorvana
• Kunskaper om systemutveckling
• Goda kunskaper i Svenska och Engelska i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har:
• Chefserfarenhet med personalansvar
• Erfarenhet inom underrättelsetjänst
• Erfarenhet av arbete enligt SAFe-ramverket
• Kunskap om IT-och informationssäkerhet
• B-körkort
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
• Personlig mognad: Du är trygg, stabil och har självinsikt. Du ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och det professionella. Förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen.
• Samarbetsförmåga: Du arbetar bra med andra människor. Du relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
• Ledarskap: Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar engagemang och delaktighet.
• Strukturerad: Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle – militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har – vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i Göteborgsområdet. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekrytering@fra.se
. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-07-19
Referensnummer 2026FRA786-2.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sökord: IT, IT-chef, Ledare, Underrättelsetjänst, Telekom, Systemutveckling
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026FRA786-2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Radioanstalt
(org.nr 202100-0365)
Box 301 (visa karta
)
161 26 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FRA, Teknik Kontakt
Fackliga företrädare 010-557 46 00 Jobbnummer
9971811