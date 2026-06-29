Enhetschef till socialförvaltningens myndighetskontor
Emmaboda kommun, Individ- och familjeomsorgen / Sjukvårdschefsjobb / Emmaboda Visa alla sjukvårdschefsjobb i Emmaboda
2026-06-29
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Emmaboda kommun är i ett spännande utvecklingsskede där den moderna småstaden byggs. Kommunen är en knutpunkt mitt i hjärtat av sydöstra Sverige med närhet till såväl vacker natur som till Kalmar, Karlskrona och Växjö. Det övergripande och gemensamma målet är att ständigt utvecklas så att kommunen är attraktiv att bo, verka och leva i samt att kommunen är attraktiv som arbetsgivare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Hos oss räcker det inte att veta vad som ska göras, vi behöver också känna varför vi gör det. Vi tror på utveckling, på flexibilitet och på modet att prova nytt. Vi befinner oss i en utvecklingsresa där vi ställer om den sociala välfärden. Det innebär att vi behöver våga pröva nytt, tänka om och ibland göra om men alltid med en trygg förankring i det som är viktigast: människan, relationen och det sociala arbetets kärna.
Nu söker vi dig som leder med mod, tydlighet och lyhördhet. Du som tror på kunskap, tillit och samarbete som grund i arbetet, som vet att verklig förändring blir möjlig när hjärtat är på rätt ställe och relationer får ta tid att byggas.
Hos oss är socialt arbete, hjärtat och själen i allt vi gör. Vi tror på människors förmåga till förändring och vi tror på modet att utveckla både oss själva och våra arbetssätt för att bli bättre. Vi värdesätter flexibilitet, engagemang och ett ledarskap som vågar stå kvar när det utmanar.
För oss är det en självklarhet att möta människor med respekt, empati och öppenhet där de är och tillsammans med dem som är viktiga i deras liv. Genom gemensamma, modiga steg möjliggör vi förändring och ett mer självständigt liv och meningsfullt liv. Det är vår riktning och vår vardag.
I uppdraget ligger att utveckla en socialtjänst där det är enkelt att tidigt få kontakt och stöd, där människor känner sig delaktiga i alla möten och där förändringsarbete så långt som möjligt sker tillsammans med individen och dess nätverk i hemmiljö. Det ställer krav på att du aktivt driver utvecklingen av tillgängliga, samordnade och personcentrerade arbetssätt.
Arbetet utgår från en värdegrund där professionellt bemötande, personcentrering, teamarbete och uppföljning hänger samman. För dig innebär det att leda en verksamhet där varje möte präglas av respekt, empati och tydlighet, där insatser skapas tillsammans med den enskilde, där medarbetare samverkar och tar gemensamt ansvar och där resultat och kvalitet kontinuerligt följs upp och utvecklas.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill vara en ledare som gör skillnad på riktigt. Du är trygg i dig själv och i ditt uppdrag och du har förmågan att skapa struktur, stabilitet och riktning även när förutsättningarna förändras.
Du leder genom närvaro, lyhördhet och tydlighet, och du bygger förtroendefulla relationer samtidigt som du vågar stå kvar i beslut och ansvar. Du har mod att prova nytt, justera när det behövs och hålla i det som är viktigt över tid.
Du är socionom och har en djup förståelse för vad det innebär att arbeta med myndighetsutövning inom socialtjänstens område. Du har dokumenterad erfarenhet av att leda komplexa verksamheter i förändring och du delar uppfattningen att en chefs uppdrag inte är att kunna allt utan att leda den samlade kunskapen framåt.
Du känner dig hemma i vår övertygelse om att socialt arbete är ett av samhällets viktigaste uppdrag och att verklig förändring sker i mötet mellan människor. För dig är värdegrund inte något som står på papper utan något som ska märkas i varje beslut och varje handling.
Vi arbetar utifrån Signs of Safety och tidigare erfarenhet av det är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-01 Tillträde efter överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Emmaboda kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331753". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Emmaboda Kommun
(org.nr 212000-0738)
Box 54 (visa karta
)
361 21 EMMABODA Arbetsplats
Emmaboda kommun, Individ- och familjeomsorgen Kontakt
Verksamhetschef
Tomas Karlsson tomas.karlsson@emmaboda.se 010-353 14 04 Jobbnummer
9982771