Enhetschef till Socialförvaltningen
Varbergs kommun, Socialförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Varberg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Varberg
2026-01-27
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Varbergs kommun, Socialförvaltningen i Varberg
, Mark
eller i hela Sverige
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Socialförvaltningen ansvarar för att ge stöd, omsorg och hjälp till människor i olika skeden av livet. Vi arbetar utifrån individens behov och erbjuder insatser som bygger på flera lagar, bland annat socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen.
Det kan handla om att ge äldre en trygg och meningsfull vardag, stödja personer med funktionsnedsättning eller finnas där för barn, ungdomar och vuxna i utsatta livssituationer.
Hos oss möter du varje individ med respekt och professionalism. Vi samarbetar över yrkesgränser - både inom vår egen förvaltning, med andra delar av kommunen och med externa aktörer. För att säkerställa kvalitet och utveckling arbetar vi aktivt med uppföljning, förbättringsarbete och digitalisering.
Här gör du verklig skillnad - varje dag.Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Vill du leda och utveckla framtidens äldreomsorg?
Som enhetschef inom särskilt boende får du en nyckelroll i att skapa trygghet, kvalitet och delaktighet för de boende. Du leder och engagerar ett team av medarbetare och arbetar för att varje individ ska få ett värdigt och meningsfullt liv i en trygg miljö.
Som enhetschef inom särskilt boende ansvarar du för att leda, planera och utveckla verksamheten i enlighet med kommunens mål, värdegrund och gällande lagstiftning. Du har personal-, budget- och arbetsmiljöansvar och arbetar både operativt och strategiskt för att säkerställa en vård och omsorg med hög kvalitet.
I rollen ingår bland annat att:
• Leda, planera och utveckla arbetet på det särskilda boendet utifrån socialtjänstlagen (SoL) och kommunens värdegrund.
• Ansvara för personalfrågor som rekrytering, introduktion, schemaläggning och kompetensutveckling.
• Följa upp och analysera verksamhetens kvalitet, ekonomi och resultat.
• Säkerställa att dokumentation och rutiner följer gällande lagar och riktlinjer.
• Stödja och motivera medarbetarna till delaktighet och utveckling.
• Samverka med anhöriga, vårdpersonal, myndigheter och andra aktörer för att skapa bästa möjliga omsorg.
• Delta i förvaltningens utvecklingsarbete och bidra till förbättrade processer och arbetssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom vård, omsorg, socialt arbete eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av ledarskap, gärna inom äldreomsorg eller särskilt boende, och är van vid att arbeta med personal- och budgetansvar.
Du är en trygg och tydlig ledare som skapar engagemang, delaktighet och arbetsglädje. Du har god kunskap om socialtjänstlagen (SoL), arbetsmiljölagstiftning och kvalitetsarbete. För att lyckas i rollen behöver du vara kommunikativ, strukturerad och ha ett starkt intresse för utveckling och förbättring.
Vi ser också att du har:
• Högskoleutbildning inom vård, omsorg, socialt arbete eller annan likvärdig utbildning
• Erfarenhet av ledarskap och personalansvar, gärna inom äldreomsorg
• Kunskap om socialtjänstlagen (SoL) och tillämpliga regelverk
• Erfarenhet av verksamhetsstyrning och budgetansvar
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Vill du leda en verksamhet där omtanke, kvalitet och engagemang står i centrum? Som enhetschef inom särskilt boende får du möjlighet att göra skillnad varje dag. Här får du leda ett engagerat team, utveckla verksamheten och bidra till en trygg och meningsfull tillvaro för våra äldre. Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det.
Denna tjänst ställer krav på körkort för automatväxlad bil. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302162". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Avdelningschef Särskilt boende
Pär Claesson par.claesson@varberg.se 073-387 61 36 Jobbnummer
9705999