Enhetschef till SiS ungdomshem Tysslinge

Vill du utvecklas som ledare och samtidigt arbeta nära personal och ungdomar? Då ska du arbeta som enhetschef hos oss på SiS! Som enhetschef har du en viktig och spännande roll med mycket ansvar. Vi söker en Enhetschef för tillsvidareanställning.
SiS ungdomshem Tysslinge är en institution i högsta säkerhetsklassen som tar emot ungdomar med höga risker för hot, våld och avvikning. Institutionen befinner sig i ett utvecklings- och expansionsläge då vi nyligen har återöppnat två av våra avdelningar. Institutionen har totalt sju avdelningarna som tar emot ungdomar som är placerade enligt Lagen om vård av unga (LVU) och ungdomar dömda enligt Lagen om sluten ungdomsvård (LSU). En av avdelningarna består av platser för ungdomar som under en period vårdas i enskildhet (VIE). Majoriteten av våra ungdomar är ofta i en rättsprocess eller redan dömda för grov brottslighet och har kopplingar till kriminella nätverk.
Som enhetschef planerar, leder och följer du upp arbetet med dina medarbetare inom behandlingsområdet. Du har personal- ekonomi- och verksamhetsansvar samt det övergripande behandlingsansvaret på avdelningen. Som enhetschef har du ett arbetsmiljöansvar, varför det är viktigt med kunskaper inom arbetsmiljö. Du ingår i ledningsgruppen och är direkt underställd institutionschefen. Du jobbar tillsammans med din gruppledare och behandlingssekreterare för att säkerställa att personalgruppen arbetar mot gemensamma mål i enlighet med riktlinjer och ungdomarnas individuella behandlingsplaner. Du jobbar också aktivt med de riktlinjer vi har gällande säkerhet och ansvarar för att medarbetarna jobbar enligt gällande rutiner.
På institutionen sker mycket samarbete enhetschefer emellan, men även med skolan och övrig behandlingspersonal så som psykologer och sjuksköterskor. Externa kontakter sker med socialtjänst, myndigheter och anhöriga. Du ansvarar för att säkerställa en rättssäker vård, vilket innebär att rättstillämpning, ärendehandläggning och faktiskt handlande är lagenligt, tydligt och förutsägbart. Vidare ansvarar du för att kvalitetssäkra din verksamhet genom exempelvis dokumentation och avvikelser, att få en bra spridning på information och att åstadkomma kompetensutveckling hos såväl dig själv som dina medarbetare. Som enhetschef kan du komma att ingå i institutionens chefsberedskap, vilket innebär att du träder i institutionschefs ställe under kvällar och helger enligt ett rullande schema. Tillsammans med ledningsgruppen arbetar du även kontinuerligt med uppföljning av måluppfyllelse. För oss är kommunikation, informationsspridning och utveckling viktigt, därför har du regelbundna möten med din arbetsgrupp.
SiS som myndighet erbjuder chefsintroduktion och många andra utbildningar. Du ingår i ett nätverk av kollegor med samma yrkesroll och träffas vid regelbundna fortbildningsdagar.
Du ska:
• Ha en akademisk examen om minst 180 hp inom samhälls-, beteende- eller vårdvetenskap, eller annan akademisk utbildning arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Ha flerårig erfarenhet av arbete inom verksamheter med fokus på vård, behandling och säkerhet, såsom exempelvis kriminalvård, socialtjänst, vård och behandling eller annan relevant verksamhet
• Väl vitsordad lämplighet för ledarskap
• Dokumenterad aktuell erfarenhet av arbetsledande roll
• Chefserfarenhet med budget-, personal- och arbetsmiljöansvar
• Kommunikativ, med god förmåga att uttrycka sig väl, i tal såväl som i skrift, på svenska
Meriterande:
• Det är meriterande med erfarenhet av att jobba som chef på SiS eller annan statlig myndighet som jobbar med frihetsberövande, så som Kriminalvården, Polisen eller Migrationsverket
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som person och ledare ser vi att du är trygg och tydlig i din roll på institutionen, att du är kommunikativ, involverande, lyhörd och har ett högt säkerhetsmedvetande. Ditt förhållningssätt genomsyras av struktur, engagemang och beslutsamhet.
Då verksamheten ofta är händelsestyrd behöver du vara bekväm med att fatta beslut, göra omprioriteringar och snabbt kunna växla både tempo och riktning. Du är lugn och professionell även i krävande situationer och har förmågan att anpassa dig till förändrade förutsättningar. Samtidigt ställs höga krav på att du har helhetssyn och kan arbeta strukturerat och systematiskt för att säkerställa kvalitén i vården utifrån myndighetens mål, riktlinjer, värdegrund och gällande lagar. Du vet hur man prioriterar och har lätt för att sätta mål och följa upp resultat.
Meriterande är om du är utbildad i utvecklande ledarskap eller likvärdigt. Som chef och ledare hos oss kommer din vardag vara fylld av varierande uppgifter, som också kan skifta i fokus över tid.
Vänligen bifoga examensbevis/betyg till din ansökan som visar att du har akademisk examen om minst 180hp.
