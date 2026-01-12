Enhetschef till SiS LVM-hem Östfora
2026-01-12
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS LVM-hem Östfora i Järlåsa nordväst om Uppsala tar emot män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk, i kombination med psykisk ohälsa. Vi har särskild kompetens för medicinsk omvårdnad och har i uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda vårdbehov.Publiceringsdatum2026-01-12Dina arbetsuppgifter
• Leder, planerar, genomför, följer upp och utvecklar arbetet på avdelningen mot uppställda mål och har det övergripande behandlingsansvaret för de klienter som vistas på den egna avdelningen.
• Ansvarar för sin avdelning och för sina medarbetares arbete och arbetsmiljö och säkerställer att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt som medför att beslutade mål uppnås, och att arbetet bedrivs enligt gällande rätt, SiS styrdokument, verksamhetsplan och särskilda beslut.
• Enhetschefen arbetar i tätt samarbete med avdelningens gruppledare och behandlingssekreterare.
• Har verksamhetsansvar, budgetansvar och personalansvar för avdelningens medarbetare.
• Ansvarar för att förankra och implementera myndighetens beslut och regelbundet följa upp verksamheten som bedrivs på avdelningen.
• Ansvarar för att gemensamma arbetssätt och metoder används och efterlevs och stödjer medarbetare att fatta beslut i det dagliga arbetet.
• Leder arbetet på avdelningen utifrån ett utvecklande ledarskap i enlighet med SiS ledarskapspolicy.
• Ansvarar för att medarbetare på den egna avdelningen har den kompetens som behövs för den vård och behandling som avdelningen bedriver och säkerställa att medarbetarna har de förutsättningar som krävs för att genomföra sina uppgifter i en god och säker arbetsmiljö.
• Ansvarar för avdelningens externa kontakter med t ex socialtjänsten.
• Andra för rollen förekommande arbetsuppgifter som behövs för att skapa goda resultat.
• Rapporterar till institutionschefen och ingår i institutionens ledningsgrupp och tar där ett gemensamt ansvar för hela verksamheten.
• Beredskapstjänstgöring ingår som en del av tjänsten. KompetenserUtbildningsbakgrund
Akademisk examen om minst 180 hp med inriktning mot samhälls-, vård- eller beteendevetenskap eller annan relevant akademisk examen som av arbetsgivaren bedöms likvärdig.
För att din ansökan ska kunna bedömas korrekt behöver du bifoga relevanta utbildningsunderlag i samband med ansökan som styrker att du uppfyller ska-kraven för aktuell tjänst.
Kunskaper och färdigheter
• Flerårig erfarenhet av arbete inom verksamheter med fokus på vård, behandling och säkerhet, såsom exempelvis socialtjänst, vård och behandling, kriminalvård eller annan relevant verksamhet.
• Dokumenterad aktuell erfarenhet av arbetsledande roll.
• B-körkort samt tillgång till bil
Meriterande
• Erfarenhet av chefskap med verksamhetsansvar, budgetansvar och personalansvar
• Erfarenhet av arbete inom LVM-vård
• Med hänsyn till avdelningens beskaffenhet (Intagningsavdelning) samt aktuell målgrupp (klienter med omvårdnadsbehov ) ses erfarenhet av arbete med samt kunskap om direkt klientarbete särskilt meriterande
• Praktisk erfarenhet av direkt klientnära arbete
Ledarskap: Förmåga till ledarskap i enlighet med SiS ledarskapspolicy: Ta ansvar för helheten, Agera som en god förebild, Driva utveckling, Främja gott samarbete, Vara tydlig i sin kommunikation.
Helhetssyn: Ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår sin roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Mål- och resultatorienterad: Arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Förändrar sin inriktning när målen ändrar sig.
Samarbetsförmåga: Arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Kommunikativ förmåga: Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Påminner och följer upp.
Stor vikt ska läggas vid personliga egenskaper och förmågor.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Med staten som arbetsgivare ingår en rad förmåner, läs mer om dessa här: https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/
Urval kommer att ske under pågående rekrytering vilket kan innebära att tjänsten blir tillsatt innan sista ansökningsdag.
Aktuella datum och tider för intervjuer:
2026.02.09 - 13.00-15.30
2026.02.12 - 12.00-15.30
2026.02.13 - 12.00-15.30
2026.02.16 - 13.00.15.30
2026.02.17 - 13.00-15.30
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
Detta är ett heltidsjobb.
Statens Institutionsstyrelse (org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Kontakt
Facklig företrädare SACO
Merja Aahtila Merja.aahtila@stat-inst.se 010-453 24 09 Jobbnummer
9677983