Enhetschef till SiS enhet för Kompetensplanering
2026-01-26
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
På huvudkontoret i Solna Business Park är vi ca 350 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att stötta och utveckla myndigheten med ca 4000 medarbetare. Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta med HR i en verksamhet som gör verklig skillnad och samtidigt befinner sig i expansion? På Statens institutionsstyrelses HR-avdelning arbetar vi strategiskt och verksamhetsnära med att stödja och utveckla en organisation i tillväxt.
SiS befinner sig mitt i en omfattande förändring där verksamheten utvecklas på flera plan samtidigt. Vi utvecklar och anpassar vårt arbete utifrån nya och förändrade behov i såväl samhället som i vår egen verksamhet. Vi vet att utvecklande och engagerade chefer är en avgörande förutsättning för att klara dagens och framtidens uppdrag.
Sektionen för kompetensutveckling har nationellt ansvar för SiS interna kompetensutveckling och det samlade ansvaret för fysiska och digitala utbildningar. Sektionen har även ansvar för att stödja utvecklingen av det arbetsnära lärandet samt utveckling av det blandade lärandet. Ansvaret innefattar utveckling, behovsanalys, planering, uppföljning och administration. Ett viktigt uppdrag för sektionen är genomförande och fortsatt utveckling av grundutbildningen för alla medarbetare på SiS. Sektionen leds av sektionschef och består av fyra enheter. Inom sektionen arbetar ett 60-tal medarbetare med olika kompetenser.
Nu söker vi en chef till den nyinrättade Enheten för kompetensplanering. Enheten ansvarar för logistiken kring myndighetens utbildningar och kompetensutvecklingsinsatser, inklusive planering, samordning, administration och uppföljning. Du rapporterar till sektionschefen och leder årsplaneringen av kompetensutvecklingsinsatser. Du ansvarar för övergripande schemaläggning av grundutbildning, handledning, fortbildningsinsatser och myndighetens kompletterande utbildningar.
Du leder administratörer och HR-specialister, driver utvecklingen av effektiva arbetssätt och ingår i sektionens ledningsgrupp i nära samarbete med övriga enhetschefer. Rollen omfattar verksamhets-, budget- och personalansvar samt arbetsmiljöansvar och är placerad i en utvecklingsintensiv fas för både sektionen och myndigheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom relevant område
• Dokumenterad aktuell chefserfarenhet med verksamhets-, budget-, och personalansvar
• Erfarenhet av att arbeta operativt och systematiskt med övergripande planering, schemaläggning och administrativa processer
• Erfarenhet av ledning av olika funktioner och verksamhetsfrågor inom samma enhet.
• God förståelse för hur administrativa processer bidrar till att leda och styra en verksamhet
• God förmåga att uttrycka dig väl, i tal såväl som i skrift, på svenska.
Det är meriterande om du också har:
• Erfarenhet som administrativ chef
• Erfarenhet av arbete inom en statlig myndighet
För att trivas hos oss som enhetschef uppskattar du ett högt tempo, är mål- och resultatorienterad och har lätt för att se helheten utan att slarva med detaljerna. Du är trygg och prestigelös, samarbetar gärna när och där det behövs och har en mycket god organisatorisk förmåga. Du ser förbättringsmöjligheter, kan hitta enkla och effektiva lösningar på komplexa frågor och vågar driva förändringar och prova nytt, samtidigt som du månar om goda processer och förankring.
Du skapar förutsättningar för goda resultat, har mod att fatta nödvändiga beslut och flexibilitet att anpassa dig och verksamheten till förändrade förutsättningar och krav. Vidare kommunicerar du på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap och förväntningar görs tydliga för alla inblandade.
På SiS månar vi om ett gott ledarskap. Det innebär att du som chef och ledare tar ansvar för helheten, agerar som en god förebild, driver utveckling, främjar ett gott samarbete och är tydlig i din kommunikation. Läs mer om vårt ledarskap.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper!
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Med staten som arbetsgivare ingår en rad förmåner
