Enhetschef till SiS Bergsmansgården
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Sjukvårdschefsjobb / Lekeberg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Lekeberg
2026-06-26
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Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Bergsmansgården tar emot icke skolpliktiga flickor. Vi har verksamhet i Fjugesta, tre mil väster om Örebro och en satellitenhet i Gammelbo, 3 mil norr om Lindesberg. Flickorna kommer till oss för att de har psykosocial problematik samt problem med kriminalitet eller drogmissbruk. Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Vill du utvecklas som ledare och ändå vara nära personal och ungdomar ska du arbeta som enhetschef hos SiS. Som enhetschef leder, planerar, följer upp och utvecklar arbetet på avdelningen så att ni når uppställda mål. Du har det övergripande behandlingsansvaret för de ungdomarna som vistas på avdelningen. Som enhetschef ansvarar du för att gemensamma arbetssätt och metoder används och efterlevs och stödjer medarbetare i sitt arbete. Du ser till att medarbetarna har kompetens för den vård och behandling som avdelningen bedriver och förutsättningar att genomföra sina uppgifter i en god och säker arbetsmiljö. Du har verksamhets-, personal- och budgetansvar för avdelningens medarbetare.
För att skapa en stabil och effektiv avdelningsledning finns det på din avdelning, utöver dig, en gruppledare och en behandlingssekreterare.Tillsammans utgör ni ett avdelningsteam som i tätt samarbete leder avdelningen. På Bergsmansgården finns även sjuksköterska, psykolog och ungdomarna erbjuds skolundervisning. I din roll som enhetschef är det av stor vikt att samarbeta med andra yrkesgrupper för ungdomarnas bästa för att göra Bergsmansgården till en plats för förändring.
Du ingår i institutionens ledningsgrupp där du tillsammans med institutionschefen och dina chefskollegor tar ett gemensamt ansvar för hela verksamheten. Alla enhetschefer ingår i ett internt nätverk med kollegor i samma yrkesroll som samlas vid regelbundna fortbildningsdagar. SiS har ett chefsprogram med olika inriktningar som stärker dig som chef och ledare och du har stora möjligheter att öka din kompetens.
På SiS månar vi om ett gott ledarskap. Det innebär att du som chef och ledare tar ansvar för helheten, agerar som en god förebild, driver utveckling, främjar ett gott samarbete och är tydlig i din kommunikation. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/Kvalifikationer
För att passa i rollen ser vi att du tar ansvar för helheten och förverkligar SiS vision och mål. Du skapar förutsättningar för goda resultat och tar tag i utmaningar och agerar med mod när det behövs. Du är en god förebild och visar tillit till dina medarbetares och kollegors kompetens och uppmuntrar dem till utveckling och att ta eget ansvar. Du involverar dina medarbetare i vårt utvecklingsarbete och skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap och för en lärande organisation. Du främjar ett gott samarbete inom SiS och med andra samarbetspartners. Du är kommunikativ och skapar dialog, delaktighet och engagemang.
Då verksamheten ofta är händelsestyrd behöver du ha förmågan att anpassa dig till förändrade förutsättningar och vara bekväm med att fatta beslut. Du är lugn och professionell även i krävande situationer. Samtidigt ställs höga krav på att du har helhetssyn och kan arbeta strukturerat och systematiskt för att säkerställa kvalitén i vården utifrån myndighetens mål, riktlinjer, värdegrund och gällande lagar. Du vet hur man prioriterar och har lätt för att sätta mål och följa upp resultat.Kvalifikationer
En akademisk examen om minst 180 hp, inom samhälls-, beteende- eller vårdvetenskap som till exempel socionom, beteendevetare eller annan relevant akademisk examen.
Flerårig erfarenhet av arbete inom SiS eller verksamhet med fokus på vård, behandling och säkerhet, såsom exempelvis socialtjänst, vård och behandling, kriminalvård.
En dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat som chef med helhetsansvar för verksamhet, ekonomi och personal.
En god kommunikativ förmåga att uttrycka dig väl i tal såväl som i skrift, skapa dialog, delaktighet och engagemang.
B-körkort.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att arbeta med målgruppen eller har erfarenhet av socialtjänst eller psykiatri.
Erfarenhet av att arbeta med myndighetsutövning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: måndag-fredag
Som enhetschef ingår du även i institutionens chefsberedskap, vilket innebär att du träder i institutionschefs ställe under kvällar och helger enligt ett rullande schema.
Med staten som arbetsgivare ingår en rad förmåner, läs mer om dessa här: https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 19/7.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
Brotorp 1 (visa karta
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716 93 FJUGESTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Kontakt
Facklig företrädare Seko
Linda Eriksson linda.eriksson@stat-inst.se +46104532854 Jobbnummer
9980735