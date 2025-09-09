Enhetschef till Röntgenmottagning i Ystad
2025-09-09
Vill du vara med att leda och utveckla sjukvården i östra Skåne? Då kan tjänsten som enhetschef till Röntgenmottagning i Ystad vara en möjlighet för dig!
Verksamhetsområde (VO) diagnostik och klinisk fysiologi Kristianstad ingår i förvaltning Centralsjukhuset Kristianstad och består av fyra enheter: Röntgen Kristianstad, Klinisk fysiologi och Nuklearmedicin Kristianstad, Röntgen Hässleholm och Röntgen Ystad. Inom verksamhetsområdet arbetar totalt cirka 250 medarbetare.
Enheten är modernt utrustad med högteknologisk digital utrustning. Här finns två datortomografer, två Magnetkameror (1,5 T), ett genomlysningslabb, två konventionella röntgenutrustningar och två ultraljudsrum där vi även har en sonograf som arbetar. Vi arbetar med SECTRA IDS7. Enheten har dygnet runt-verksamhet med beredskapstjänst mellan klockan 00.00-07.00 (08.00 helger) och utför cirka 54000 undersökningar per år.
På Lasarett i Ystad bedrivs akutsjukvård under dygnets alla timmar av kvalificerade och engagerade medarbetare, som jobbar för såväl närhet som samhörighet. Sjukhuset erbjuder invånarna i upptagningsområdet vård med korta väntetider inom flera specialiteter. På lasarettet gör vi vårt allra bästa för att alla ska trivas - patienter, anhöriga och medarbetare.
Hos oss välkomnas du med öppna armar av glada och sociala medarbetare. Vår avdelning utmärks av ett positivt arbetsklimat, där vi arbetar aktivt för att behålla och utveckla vår goda arbetsmiljö. För oss är det viktigt att vi hjälper och stöttar varandra samt finns tillgängliga för att besvara frågor. Vi är stolta över att vi tar emot ett stort antal studenter under terminerna.

Arbetsuppgifter
Som enhetschef hos oss ansvar du för verksamhet, ekonomi och personal samt för att driva utvecklingsarbetet på enheten framåt. Medarbetargruppen består av cirka tjugofem röntgensjuksköterskor, fem undersköterskor samt två medicinska sekreterare. Vi vill att såväl chefer som medarbetare är delaktiga i våra processer, vilket skapar ett medansvar och en ökad vi-känsla. Din roll är att coacha och utveckla dina medarbetare samt organisera verksamheten på ett strukturerat och resurseffektivt sätt. I ditt ledarskap ser du verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv där du planerar och organiserar samt följer upp beslut och resultat.
Arbetet innefattar även samverkan med övriga enhetschefer inom verksamhetsområdet och du har ett tätt samarbete med enhetschefen för mottagningens läkare. Andra stödfunktioner du har tillgång till är chefsstöd, controller och HR-partner. Du är direkt underställd verksamhetschefen och ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp.
Vi värnar om personlig utveckling och ger dig möjligheter till det, bland annat genom fortlöpande utbildningar inom chef- och ledarskap. Här erbjuds du ett spännande uppdrag med stora möjligheter att växa och utvecklas tillsammans med oss! Du kan arbeta viss tid av din arbetsvecka på distans och förlägger din arbetstid utifrån verksamhetens behov.
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som chef i Region Skåne: Ledarskap som gör skillnad - Region Skåne https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/utvecklas-med-oss/ledarskap-som-gor-skillnad/

Kvalifikationer
Vi ser gärna att du som söker är legitimerad röntgensjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård, eller har annan avslutad högskole- eller universitetsutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård. Du är även välkommen att söka om du har annan avslutad utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet från en ledarskapsroll och/eller rollen som chef med ansvar för personal, verksamhet och ekonomi. Det är också en fördel om du har genomfört chefs- eller ledarskapsutbildning.
Som enhetschef hos oss är det viktigt att du är tydlig, stabil och motiveras av att leda och utveckla människor. Du har struktur i ditt arbete vilket innebär att du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. I ditt ledarskap verkar du för att skapa engagemang och delaktighet bland annat genom att hitta motivatorer och förse dina medarbetare med de befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du kan såväl leda som delta i förändringsprocesser och är den trygga punkt som dina medarbetare känner tillit till. Med din goda kommunikativa förmåga skapar du delaktighet och förståelse hos medarbetarna för det arbete som ska genomföras. Det kommer naturligt för dig att fatta och genomföra beslut samt att företräda verksamheten. På arbetsplatsen arbetar vi i enlighet med våra värderingar; välkomnande, drivande, omtanke och respekt, och ser det som en självklarhet att även du gör det. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
