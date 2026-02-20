Enhetschef till Kommunal Primärvård
Tjörns kommun, Kommunal primärvårdsavdelning / Sjukvårdschefsjobb / Tjörn Visa alla sjukvårdschefsjobb i Tjörn
2026-02-20
, Stenungsund
, Kungälv
, Öckerö
, Orust
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tjörns kommun, Kommunal primärvårdsavdelning i Tjörn
På Tjörn får medarbetarna ta plats! Inom Tjörns kommunkoncern står arbetsklimat och omsorg om varandra högt i kurs. Beslutsvägarna är korta, arbetsverktygen effektiva och kollegorna hjälpsamma. Du har stor frihet inom ditt yrkesfält och är med och påverkar utvecklingen. Det är enkelt att umgås och skapa kontakter med kollegor, chefer och politiker. Så börja jobba inom Tjörns kommunkoncern du också - här finns gott om plats att ta!
Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet är Tjörns vision.
Kommunal Primärvård är en del av kommunens hälso- och sjukvård och befinner sig i en utvecklingsfas. Vi bygger upp en organisation med legitimerad personal och en rehabassistent, med tydligt fokus på kvalitet, patientsäkerhet, samverkan och en modern nära vård. Omställningen mot God och nära vård, där primärvården är navet, samt den digitala utvecklingen påverkar vårt arbetssätt och gör uppdraget både spännande och viktigt. Du blir direkt underställd Avdelningschef Kommunal primärvård.Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Som enhetschef leder, planerar och utvecklar du verksamheten med ansvar för ekonomi, personal, arbetsmiljö och kvalitet inom ditt ansvarsområde. En viktig del i uppdraget är att du arbetar tätt tillsammans med en annan enhetschef i ett delat ledarskap: ni har gemensamt ansvar för helheten i organisationen genom att dela upp ansvarsområden (t.ex. processer, utvecklingsfrågor, samverkan och struktur) samtidigt som respektive enhetschef har eget personalansvar för sin personalgrupp (det delade ledarskapet avser alltså inte personalgruppen).
Du blir även en del av ledningsgruppen där MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) och utvecklingsledare ingår. Dessutom ingår du i chefsnätverk tillsammans med Vård- och omsorgsavdelningen, där du företräder hälso- och sjukvårdsfrågor och bidrar till samverkan och strategisk utveckling inom området.
Exempel på ansvar och arbetsuppgifter:
* Leda och utveckla verksamheten mot uppsatta mål samt driva förbättringsarbete och kvalitetsarbete.
* Budgetansvar, uppföljning, prognoser och åtgärder vid avvikelser i samråd med avdelningschef.
* Personal- och arbetsmiljöansvar: skapa goda förutsättningar för medarbetarna, arbeta systematiskt med arbetsmiljö och kompetensförsörjning
* Samverkan internt och externt (t.ex. med andra verksamheter, aktörer och vårdgrannar) för att stödja utvecklingen mot en nära vård.
* Bidra aktivt i utvecklingen av arbetssätt kopplat till digitalisering och nya arbetssätt i en verksamhet i förändring.
* Delta i ledningsgruppsarbete och chefsnätverk för att företräda och utveckla hälso- och sjukvårdsfrågor tillsammans med andra nyckelpersoner.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare som trivs i en miljö där allt inte är färdigbyggt ännu du gillar att skapa struktur, bygga team och driva utveckling.
Du är samarbetsinriktad och trivs i nära chefskollegialt samarbete (delat ledarskap). Du är strukturerad, handlingskraftig och har god förmåga att prioritera. Du kommunicerar tydligt och skapar trygghet i förändring.
Vi erbjuder:
med verklig möjlighet att påverka och bygga en organisation under utveckling.
* Nära samarbete med en enhetschefskollega i delat ledarskap.
* Stöd av avdelningschef i ett uppdrag där kvalitet och utveckling är i fokus.
* Delaktighet i ledningsgrupp och chefsnätverk med möjlighet att påverka den strategiska riktningen för hälso- och sjukvårdsfrågor.Kvalifikationer
* Relevant högskoleutbildning (t.ex. inom hälso- och sjukvård, ledarskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig).
* Erfarenhet av chefs- eller ledaruppdrag med ansvar för verksamhet och medarbetare är starkt meriterande (ledning, planering, uppföljning).
* Meriterande med erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård och/eller kommunal verksamhet.
* Fördel om du har erfarenhet av arbete i förändring, gärna kopplat till God och nära vård samt digital utveckling.
ÖVRIGT
Tjörns kommun begär utdrag ur belastningsregistret i samband med den här rekryteringen.
För vissa yrken inom Tjörns kommun krävs utdrag ur belastningsregistret och/eller en säkerhetsprövning. För samtliga anställningar inom socialförvaltningen ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Besök polisens webbplats för att begära ett utdrag ur belastningsregistret. Detta kan göras digitalt med e-legitimation eller genom att fylla i en blankett. Observera att handläggningstiden kan vara upp till två veckor, beställ utdraget i god tid.
Medarbetarna i kommunkoncernen ska ha en bra arbetsmiljö och arbete i balans med familj, vänner och fritid. Vi tillämpar en rökfri arbetstid och arbetsgivaren erbjuder bl a förmåner som friskvårdsbidrag. När du har varit anställd mer än tre månader blir du automatiskt medlem i vår fritidsförening, TKFF, som både anordnar och sponsrar olika aktiviteter. Du får ett årskort till Nordiska akvarellmuseet. Alla nya månadsanställda erbjuds en heldags kommunövergripande introduktionsdag. Är du tillsvidareanställd har du möjlighet att leasa en miljöbil som personalbil.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Vi har upphandlat med bemannings- och rekryteringsföretag.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem Visma Recruit/Offentliga jobb i enlighet med GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Soc 2026/53". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tjörns kommun
(org.nr 212000-1306), https://www.tjorn.se/ Arbetsplats
Tjörns kommun, Kommunal primärvårdsavdelning Kontakt
Avdelningschef
Cajsa Hamel 0304-60 16 45 Jobbnummer
9754894