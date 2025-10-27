Enhetschef till Kärlavdelning i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjukvårdschefsjobb / Malmö Visa alla sjukvårdschefsjobb i Malmö
2025-10-27
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS i Malmö
, Lomma
, Lund
, Trelleborg
, Höör
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Verksamhetsområde (VO) thorax och kärl vid Skånes universitetssjukhus (Sus) bedriver verksamhet i både Malmö och Lund. Område kärl består av en slutenvårdsavdelning, en öppenvårdsmottagning och en operationsavdelning i Malmö.
Inom område kärl bedriver vi högspecialiserad vård för patienter med kärlsjukdomar. Våra medarbetare arbetar brett och varierat. Vi utreder och behandlar patienter med olika sjukdomar i blodkärlen av både medicinsk och kirurgisk natur. De vanligaste kirurgiska sjukdomstillstånd inom vår verksamhet är carotisstenos, aortaaneurysm och kritisk ischemi, vilka behandlas både endovaskulärt och med öppen kirurgi. De medicinska diagnoserna är i huvudsak lungemboli, djup ventrombos och malignt blodtryck. Patienterna kan ha korta eller långa vårdtider och är i varierade åldrar. På kärlavdelningen finns 18 fastställda vårdplatser och normalt har vi 12 till 16 patienter inneliggande. Det finns en god bemanning när det gäller sjuksköterskor och undersköterskor. Vi har en omvårdnadsledare och har inlett förberedelsearbetet både med Kompetens- och tjänstemodellen samt Magnetmodellen.
Vi är ett av Skånes universitetssjukhus profilområden och har ansvar för kärlsjukvården i sydvästra och mellersta sjukvårdsdistriktet i Skåne och för den högspecialiserade behandlingen av kärlsjukdomar i hela Södra sjukvårdsregionen. Hos oss får du arbeta en i högspecialiserad verksamhet som ligger i framkant, samtidigt som vi till följd av områdets mindre storlek har en personlig och familjär stämning.
Inom VO:t finns ett unikt omvårdnadsfokus med två omvårdnadsprofessorer. Våra enhetschefer har en nyckelroll när det gäller att leda omvårdnaden till en evidensbaserad praktik i samarbete med dessa. Vi är ledande i arbetet med personcentrerad vård och utgår självklart från personen med en sjukdom, inte sjukdomen i en person. Vi värderar högt att såväl erbjuda specialistutbildning för sjuksköterskor och möjlighet till omvårdnadsforskning som utvecklandet av kärnkompetenserna för vårdens professioner.
Om du är mer nyfiken på vår verksamhet är du varmt välkommen att ringa eller besöka oss, så berättar vi mer!Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Vi välkomnar dig med tidigare erfarenhet som enhetschef inom hälso- och sjukvård som på ett engagerat sätt vill leda medarbetare och verksamhet framåt!
Som enhetschef på kärlavdelningen har du ett övergripande ledningsansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Vidare ansvarar du för att leda vård och omvårdnad inom utifrån ett personcentrerat arbetssätt.
Du som söker vill driva utveckling med fokus på patienter och medarbetare mot de mål som finns uppsatta för verksamheten. Du motiverar och engagerar enheternas medarbetare genom ett närvarande ledarskap. Vi uppmuntrar ett arbetssätt där medarbetarna bidrar med sin kreativitet och med sina professioners kompetens till verksamheten. Genom ditt ledarskap utvecklar du medarbetarnas förmågor.
Du är direkt underställd verksamhetschefen och ingår i närledningsgruppen tillsammans med övriga enhetschefer, enhetsansvariga läkare och sektionscheferna för område kärl. I närledningsgruppen bidrar du med din kunskap till alla frågor som rör område kärl både på operativ och strategisk nivå. Enhetscheferna inom hela VO:t har ett nätverk och våra verksamhetsutvecklare liksom våra omvårdnadsprofessorer bistår vid större och mindre utvecklingsprojekt. Till din hjälp i det dagliga administrativa arbetet har du ett chefsstöd som stöttar dig.
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som chef i Region Skåne: Ledarskap som gör skillnad - Region Skåne https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/utvecklas-med-oss/ledarskap-som-gor-skillnad/ Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av, och förståelse för, professionerna som utgör teamet kring patienten och är van vid att inkludera medicinska aspekter i beslut för verksamheten. Du har ett genuint intresse för människor och är en engagerad chef. Därtill har du en personlig mognad som gör att du kan leda med integritet, mod och värme. I ditt ledarskap har du förmåga att utifrån ett helhetsperspektiv planera och organisera samt följa upp beslut och resultat.
Som person ser vi gärna att du har en mycket god förmåga att se helheten och att såväl fatta som att genomföra beslut. Vi söker därför dig som har lätt för att kommunicera och har en mycket god samarbetsförmåga för att skapa goda relationer såväl inom som utom enheten. För att lyckas i rollen är du strukturerad, tydlig och närvarande och kan leda verksamheten efter uppsatta mål.
Vi söker dig som har en högskole-eller universitetsexamen inom ett vårdrelaterat yrke. För tjänsten krävs språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Vidare har du goda IT-kunskaper. Det är en fördel om du har chefs- och/eller ledarskapserfarenhet samt om du tidigare har arbetat som enhetschef inom Region Skåne. Vi ser gärna att du har kompetens gällande verksamhetsplanering med ekonomi i balans.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval. Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C283614". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Åsa Myrefelt, Områdeschef Kärl 046-17 79 15 Jobbnummer
9574665