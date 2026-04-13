Enhetschef till hemtjänsten i Centrum
Göteborgs kommun / Sjukvårdschefsjobb / Göteborg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Göteborg
2026-04-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vill du ha ett chefsjobb där du växer tillsammans med medarbetare och chefskollegor? Nu söker vi en enhetschef till hemtjänsten i Centrum. En viktig tjänst i en framtidsbransch full av utmaningar som sätter krydda på tillvaron!
Som enhetschef på Lillkullegatans hemtjänstcentral ansvarar du för att omsorgstagarens behov av omsorg- och service tillgodoses. Likväl ingår att leda personal, utveckla och följa upp verksamheten inom ramen för kvalitet, personalförsörjning, arbetsmiljö, rehabilitering och budget. Dina medarbetare arbetar mobilt med direkt tillgång till sina scheman, dokumentation och e-post.
Du ingår i en ledningsgrupp tillsammans med verksamhetschef, kvalitetsutvecklare och enhetschefer, där ni tillsammans arbetar med att initiera, stödja och leda verksamhetsprocesser framåt. Du har administrativ hjälp i hemtjänstplanering, samt stöd från ekonomi och HR.
Din närmaste chef värdesätter tillitsbaserat ledarskap, men också att du som ledare vill vara synlig i verksamheten och finnas tillgänglig för medarbetarnas behov. Liksom att utforska ny välfärdsteknik inom omsorg och hur AI kan stötta dig och dina medarbetare i vardagen.
Som ny får du en egen chefsmentor som vägleder dig. Dessutom erbjuder Göteborgs Stad olika introduktionsmoduler och kompetensutvecklingsprogram riktade till dig som chef för att stötta och utveckla dig i ditt ledarskap.
Som kommunal verksamhet är vi konkurrensutsatta enligt Lagen om Valfrihet och arbetar ständigt med att utveckla och förbättra vårt arbetssätt. Vi strävar efter visionen "trygg och självständig i din vardag" och mot målet att "hemtjänsten ska utgöra det självklara valet". Är detta viktiga frågor för dig? Då ser vi fram emot din ansökan!
Om dig
Vi söker dig som är examinerad socionom eller har annan högskoleutbildning om minst 120 högskolepoäng som vi bedömer som likvärdig. Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet som chef, har vana av att hantera personalfrågor och särskilt i en roll där du uppskattat det operativa ledarskapet. Det är också meriterande om du tidigare har haft budgetansvar samt har goda kunskaper inom ekonomi och arbetsrättsliga lagar, samt om du har erfarenhet av arbete i hemtjänst.
Personliga kompetenser vi efterfrågar:
Samarbetsinriktad med förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
Lojal och visar engagemang för organisationen, har en positiv inställning till arbetet och följer fattade beslut, verksamhetsplan, mål och riktlinjer. Du gör avvägningar kring när du framför kritik samt gör bedömning kring korrekt mottagare. Du står för den värdegrund som finns på din arbetsplats och är mån om att denna översätts i handling.
Stabil och trygg. Du arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Du skiljer på sak och person och kan ta välgrundade beslut under tidspress.
Förändringsorienterad där du ser möjlighet till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du motiverar och beskriver pedagogiskt förändringar samt hanterar kritik mot förändring på ett konstruktivt sätt. Du driver långsiktigt och uthålligt förändringsarbete, både på lokal och övergripande nivå.
Planerade datum för intervjuer är förmiddagarna tisdag 12/5, onsdag 13/5 och onsdag 20/5.
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
Trygg anställning
Meningsfulla arbetsuppgifter
Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
Heltidsanställning med möjlighet till deltid
Goda semestervillkor
Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG
Göteborg
Vision ÄVO avo.goteborg@fv.vision.se Jobbnummer
9849122