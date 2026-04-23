Enhetschef till hemtjänsten
Kungsörs kommun, Hemtjänst omr 1 / Sjukvårdschefsjobb / Kungsör Visa alla sjukvårdschefsjobb i Kungsör
2026-04-23
, Köping
, Arboga
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungsörs kommun, Hemtjänst omr 1 i Kungsör
Hos oss kommer du att vara en medspelare i omställningen till en god och nära vård - med fokus på personcentrering, hälsofrämjande och förebyggande arbete, samverkan och ökad tillgänglighet.
Vi söker en stabil, engagerad och utvecklingsinriktad hemtjänstchef som vill utveckla verksamheten.
Området äldreomsorg omfattar kommunal hälso- och sjukvård, vård och omsorg inom särskilt boende, korttids- och växelvård, trygghetsboende samt hemtjänst. Verksamheterna är igång dygnet runt med både dag- och nattpersonal, och tillsammans är vi cirka 170 medarbetare som varje dag gör skillnad för omkring 350 brukare och patienter. Hemtjänsten i Kungsör ger dagligen stöd till personer i ordinärt boende.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-23Arbetsuppgifter
Som enhetschef har du ett helhetsansvar för ekonomi, verksamhet och personal. Du är en viktig länk i samverkan både inom ditt område, förvaltningen och kommunen som helhet. Du ingår i äldreomsorgens ledningsgrupp tillsammans med sju andra chefer och är direkt underställd områdeschefen. I din enhet samarbetar du nära dina två chefskollegor, där ni genom delat ledarskap skapar god kontinuitet och är ett starkt stöd till varandra i vardagen vilket också innebär krav på samarbete, kommunikation och delaktighet. I ditt uppdrag finns stöd från funktioner som ekonomi, HR, bemanning och planering.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant akademisk examen, gärna inom hälso- och sjukvård. Du ska ha arbetat inom äldreomsorgen och kunna omsätta socialtjänst- och arbetsmiljölag i din ledarroll. Du ska kunna leda operativt med ett strategiskt verksamhetsperspektiv. Du är en stabil och trygg ledare med starkt brukarfokus och ser vikten av medarbetarskapets betydelse för att uppnå en god arbetsmiljö och måluppfyllelse. Du ska ha vana att arbeta med budget, personal och verksamhetsutveckling.
Som person förväntas du vara medveten om ditt ledarskaps påverkan och arbetar alltid i linje med uppdraget. Du arbetar alltid med ett tydligt fokus på att skapa bästa möjliga vård och omsorg för våra brukare med trygghet, delaktighet och trivsel i centrum. Du bygger relationer med omtanke och respekt i varje möte.
Ditt ledarskap är kommunikativt och det skapar trygghet och engagemang både hos medarbetare, kollegor, ledning och externa samarbetspartner.
Varmt välkommen med din ansökan till ett uppdrag med bredd, ansvar och möjlighet att påverka!Anställningsvillkor
Utdrag ur belastningsregistret.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Kungsör är en lugn och trygg kommun med närmare 8 700 invånare. Kungsör präglas av en kunglig historia och en sällsynt vacker och unik natur. Centrala Kungsör ligger högt och bebyggelsen sträcker sig ner mot Mälaren. På landsbygden finns ytterligare en tätort, Valskog. Kommunen växer och förändras hela tiden, vi planerar, utvecklar och förbättrar nya och befintliga områden.
Kungsör ligger mitt i Västra Mälardalen, E20 passerar strax utanför tätorten och tågen på Svealandsbanan stannar centralt. Till grannkommunerna reser du snabbt, till Arboga, Köping och Eskilstuna tar det cirka 15 minuter, Västerås och Örebro finns inom 45 minuter och Stockholm når du på en timme med snabbtåg.
I kommunen är vi cirka 700 medarbetare. Tillsammans ser vi till att de viktiga delarna i ett samhälle fungerar. Här är det nära till allt och det finns stora möjligheter för dig att utvecklas och bidra till att skapa framtidens Kungsör.
Information
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Kungsörs kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. I kommunen har vi rökfri arbetstid.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318588". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsörs kommun
(org.nr 212000-2056)
Drottninggatan 34 (visa karta
)
736 85 KUNGSÖR Arbetsplats
Kungsörs kommun, Hemtjänst omr 1 Kontakt
Facklig företrädare
Kristoffer Nyholt - Vision kristoffer.nyholt@kungsor.se 0227-600 115 Jobbnummer
9872672