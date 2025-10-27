Enhetschef till hemtjänsten
2025-10-27
Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor - mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra.
Vi söker dig som vill vara med och utveckla framtidens vård och omsorg i Sävsjö kommun med inriktning hemtjänstens verksamhetsområde. Allt fler blir äldre och behovet av stöd i vardagen ökar. Den nya socialtjänstlagen betonar vikten av förebyggande insatser och ett tydligt fokus på medborgarens perspektiv. Vi söker dig som vill vara med och forma framtidens omsorg med engagemang, kvalitet och omtanke.
Genom samarbete internt i förvaltningen och externt med andra vårdgivare ska du driva och utveckla hemtjänstens verksamhet för att säkerställa en god vård och omsorg för den enskilde.
Som enhetschef har du personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar för ditt område. Du har ett helhetsperspektiv samt ett ansvar för att utveckla rutiner, metoder och samverkansformer så att områdets uppdrag fullföljs. En viktig del i din roll som enhetschef är också att arbeta tillsammans med medarbetarna för att verkställa den enskildes genomförandeplan. Du kommer arbeta tillsammans med positiva och engagerade kollegor samt välfungerande hemtjänstgrupper som brinner för att ge bästa vård och omsorg.
Du är i organisationen underställd verksamhetschef . Vi erbjuder dig att få arbete i en verksamhet med den lilla kommunens fördelar där beslutsvägarna är korta.
Du kommer att ingå i ledningsgruppen för äldreomsorg och hälso- och sjukvård som består av tio enhetschefer. Gruppen kännetecknas av stor framåtanda, gott samarbete och mycket skratt.
Citat från en av enhetscheferna: "Vi har mycket handlingsutrymme och eget ansvar som gör att man växer i sin yrkesroll. Utöver det en mycket bra arbetsmiljö".
Tjänsten innebär att arbeta i en tillitsbaserad organisation som kännetecknas av förtroende, hög flexibilitet och stort ansvar. Du kommer att ingå i olika nätverk med andra kommuner som skapar möjlighet att knyta kontakter och fungera som kunskapshöjande och utvecklande forum.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har annan relevant högskoleutbildning. Chefserfarenhet inom offentlig sektor är meriterande och vi ser gärna att du har genomgått ledarskapsutbildning. Ditt ledarskap har sin grund i tillit och framåtanda. Vi ser att du har en god organisationsförmåga och erfarenhet av att driva utvecklings- och förändringsarbete. Som ledare är du kreativ, tänker i nya banor och är en problemlösare. Du kommer med nya idéer till effektivare arbetssätt och lösningar.
I din roll som enhetschef tar du ansvar och visar intresse för dina arbetsuppgifter. Du tar egna initiativ och sätter dig in i din arbetsplats mål. Vi ser att du anpassar dig efter förändringar och varierande arbetsuppgifter. Du ändrar arbetssätt och metod utan att förlora fokus på målet.
B-körkort är ett krav samt goda svenskkunskaper i såväl tal som skrift.
ÖVRIGT
Blir du kallad till intervju behöver du kunna styrka din identitet på något av följande tre sätt:
• Giltigt Pass
• Nationellt ID-kort som visar medborgarskap
• ID-kort kombinerat med personbevis där
medborgarskapet framgår.
Är du medborgare i land utanför EU/EES behöver du även visa upp ett giltigt uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd i Sverige.
Enligt avtal.
