Enhetschef till Hägersten-Älvsjös hemtjänst
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2026-07-01
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till hemtjänsten i Hägersten-Älvsjö
Vi är det kommunala hemtjänstalternativet i stadsdelen och utför biståndsbedömda insatser enligt socialtjänstlagen. Vi ger stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning – med fokus på individens behov, kontinuitet och kvalitet.
Vår hemtjänstverksamhet leds idag av sex enhetschefer som tillsammans med områdeschef utgör en aktiv och samverkande ledningsgrupp. Vårt gemensamma arbetssätt och tydliga strukturer ger stabilitet i uppdraget till både ledningen och våra 200 medarbetare som är geografiskt indelade i mindre enheter.
Vi söker nu dig som har ett närvarande ledarskap och vill arbeta tillsammans med oss för att skapa den bästa omsorgen för våra kunder!
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett meningsfullt uppdrag där du har en nyckelroll i att skapa trygghet, kvalitet och värdighet för människor i deras vardag. Hos oss finner du en väl fungerande arbetsplats och ett gemensamt ansvar för verksamhetens kvalitet, arbetsmiljö och fortsatta utveckling. Vi värnar om den starka samverkanskulturen och engagemanget i vårt uppdrag där de äldre är i fokus.
Som enhetschef ingår du i en ledningsgrupp som kännetecknas av professionalitet samt delaktighet. Ledningsgruppen samarbetar också nära avdelningens och förvaltningens kvalitets- och stödfunktioner som exempelvis HR och ekonomi.
För oss är det viktigt att ha en frisk och hälsosam miljö, därför erbjuder vi friskvårdsbidrag, möjlighet till semesterväxling samt vinter- och sommararbetstid. Därutöver får du möjlighet till kompetensutveckling och stöd i ditt ledarskap samt tillgång till Stockholms stads stora och breda nätverk.
Din roll
Som enhetschef står du för det operativa ledarskapet på enheten. I din roll ingår ett sammanhållet ansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Du leder och styr verksamheten resurseffektivt och med hög kvalitet mot uppsatta mål. Budget-, prognos ekonomisk uppföljning är kopplat till verksamhetens utveckling, mål och uppdrag.
Som ledare skapar du goda förutsättningar för delaktighet hos medarbetarna, invånarna och andra aktörer i syfte att driva och utveckla verksamheten. Tillsammans med medarbetarna bidrar vi till samhällsnytta genom att skapa värde för stadens invånare i enlighet med verksamhetens uppdrag och mål.
Arbetet innebär också kontakter med samarbetspartners såväl internt inom Stockholms stad som externt med exempelvis Region Stockholm. Du rapporterar till områdeschef och ingår i områdets ledningsgrupp, där du bidrar med ditt perspektiv samtidigt som du har ett helhetsperspektiv för avdelningen, förvaltningen och stadens bästa. I hemtjänstens ledningsgrupp arbetar vi som team och stöttar varandra i arbetet.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
socionomexamen, eller annan utbildning som bedöms relevant för tjänsten
aktuell och flerårig chefserfarenhet med personal-, budget- och verksamhetsansvar inom äldreomsorgen och/eller övrig socialtjänst
god digital mognad och systemvana
goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har
chefserfarenhet med ansvar för hemtjänst
ledarskapsutbildning
erfarenhet av Stockholms stads digitala system.
Stockholms stad har en chefsprofil och vi kommer lägga stor vikt vid följande personliga egenskaper tillsammans med ovannämnda kompetenser, motivation och engagemang för tjänsten:
Mål- och resultatorienterad: Arbetar mot uppställda mål och fokuserar på resultat. Anpassar din inriktning när målen och förutsättningarna ändrar sig.
Tydlig: Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer och följer upp att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter.
Helhetssyn: Ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår din roll, ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Utvecklingsinriktad: Är proaktiv och drivande i utvecklingsarbete. Främjar nytänkande och mångfald. Engagerar och arbetar aktivt med konstruktiv återkoppling och utvecklar ditt eget ledarskap.
Samarbetsförmåga: Arbetar bra med andra människor. Relaterar och kommunicerar med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt.
En hälsning från din framtida chef
Hej! Jag heter AnneCharlotte Persson och kommer att vara din närmaste chef. Mitt ledarskap präglas av närvaro, engagemang och tillit. Jag har stort förtroende för mina medarbetares kompetens och drivs av att tillsammans utveckla verksamheten för att skapa värde för våra invånare. Varmt välkommen in med din ansökan! Publiceringsdatum2026-07-01Övrig information
Vi tar inte emot personliga brev. Vi ber dig därför att endast ladda upp ditt CV och svara på urvalsfrågorna. Dina svar på frågorna kommer ligga till grund för det första urvalet.
I denna rekryteringsprocess kan det bli aktuellt med arbetspsykologiska tester.
Till slutkandidaten kommer vi be att visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Du behöver själv begära ut utdraget via polisens hemsida eller genom att klicka här.
Under ansökningsperioden är rekryterande chef och rekryterare på semester. Om du har några frågor går det bra att maila oss så återkommer vi när vi är tillbaka i arbete.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Telefonvägen 30, plan 9 (visa karta
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129 04 HÄGERSTEN Arbetsplats
Stockholms stad, Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning, Avdelning för äldre Jobbnummer
9986183