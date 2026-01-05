Enhetschef till Centrala Journalutlämningen
2026-01-05
Verksamhetsområdet Logistik och Service har ett regionövergripande ansvar för att leverera intern logistik och service till sjukhus och hälsocentraler i hela Region Gävleborg. Med cirka 150 medarbetare i Gävle, Sandviken, Hudiksvall, Söderhamn och Ljusdal. Vi arbetar ständigt med att utveckla flöden, standardisera arbetssätt och minimera slöseri, alltid med kvalitet, arbetsmiljö och förbättring i fokus. Vårt uppdrag är att säkerställa att rätt tjänster levereras med rätt innehåll, på rätt sätt och vid rätt tidpunkt.
Centrala journalutlämningen ansvarar för utlämning av patientjournaler och handlingar från majoriteten av Region Gävleborgs vårdverksamheter, inklusive det nya Primärvårdsbolaget. Enheten hanterar utlämningsbegäran från patienter, myndigheter och försäkringsbolag samt säkerställer att detta sker korrekt, skyndsamt och i enlighet med gällande lagstiftning.
Vi söker nu en engagerad och utvecklingsorienterad enhetschef till Centrala journalutlämningen - en nybildad enhet som är en del av en omorganisation där vi samlar kompetens och skapar tydligare strukturer för framtiden.Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
Som enhetschef för centrala journalutlämningen får du en nyckelroll i att leda och utveckla verksamheten med fokus på effektiva arbetssätt och moderna processer för utlämning av journaler. Du har personalansvar för cirka 12 medarbetare, bland annat administratörer och samordnare. Tillsammans med ditt team skapar du en hållbar organisation som möter högt ställda krav på service, rättssäkerhet och tillgänglighet idag och i framtiden.
Du är en del av avdelningens ledningsgrupp och rapporterar till avdelningschef.
Som enhetschef kommer du att
• ansvara för personal, arbetsmiljö, ekonomi, kvalitet och uppföljning
• ha det övergripande strategiska, taktiska och operativa ansvaret för området
• säkerställa att den dagliga verksamheten fungerar smidigt och att utlämning av uppgifter sker skyndsamt samt korrekt
• vara en aktiv och närvarande ledare i vardagen
• driva förbättrings- och utvecklingsarbeten där du tar tillvara på ny teknik och digitala lösningar för att effektivisera arbetet.
Hos oss får du
• stora möjligheter att bidra till utveckling, både av verksamhet samt medarbetare
• vara drivande i en spännande resa att forma framtiden för verksamheten
• leda ett kompetent team och säkerställa effektiva processer, hög kvalitet och rättssäker hantering av patientjournaler - ett arbete med stort samhällsansvar.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet. Läs mer här: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg ledare med hög integritet och respekt för verksamhetens uppdrag. Du förstår att besluten kan vara livsavgörande och arbetar därför noggrant och strukturerat. Du har förmågan att skapa förtroende i gruppen samt är inlyssnande, samtidigt som du vågar utmana och driva utveckling. Din problemlösningsförmåga och förändringsbenägenhet gör att du kan hitta nya vägar och skapa effektiva arbetssätt.
Vi ser att du har lätt för att bygga goda relationer och samarbeta, både internt och externt. För att lyckas behöver du också ha god kännedom om området och relevant lagstiftning, samt en naturlig förmåga att kombinera långsiktighet med nytänkande.
För att lyckas i rollen krävs
• dokumenterad chefs- och/eller ledarerfarenhet
• erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete, gärna inom hälso- och sjukvårdsområdet eller liknande reglerad verksamhet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av verksamhetsutveckling samt kunskap inom patientsäkerhetslagen samt offentlighets- och sekretesslagstiftning.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Facklig kontakt
Catarina Lindström, Vårdförbundet
026-531425, catarina.lindstrom@regiongavleborg.se
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
