Enhetschef till Capio Hemsjukvård i Vårby
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2026-06-11
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Stockholm
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-11Om företaget
Hemsjukvården växer och möjligheten att få vård hemma ökar och utförs på uppdrag av regionen, kommuner och privata aktörer. Vi vill göra skillnad för våra patienter och arbetar därför med kontinuerliga förbättringar. Patientens delaktighet och vår lyhördhet är två viktiga grundpelare där varje möte är unikt.
Vi söker nu en duktig och erfaren enhetschef som vill arbeta med oss i vårt fina team på vår enhet i Vårby.
Vill du arbeta som enhetschef på vårt jouruppdrag och är du distriktssköterska?
Vi söker dig som är distriktssköterska och vill vara med att vidareutveckla hemsjukvården i upptagningsområdet Huddinge-Botkyrka med omnejd och där du sitter i våra fina lokaler i Vårby.
Vill du vara en nyckelspelare i vårt tighta team och bidra med erfarenhet och kunskap i vår arbetsgrupp? För oss är det viktigt att kunna arbeta tvärprofessionellt för att på bästa sätt lyckas i ditt uppdrag.
Tjänsten är på heltid och är förlagd till vardagar dagtid. Viss helgtjänstgöring kan dock komma att ingå.
Din roll
Du ansvarar för hemsjukvården som bedrivs och utförs på jourtid. Hemsjukvården utförs på uppdrag av vårdcentraler i upptagningsområdet, i dagsläget är de 17 st. Samverkansmöten med vårdcentralerna sker tre gånger varje år. Uppdragen på jourtid utförs av ca 25 undersköterskor varje kväll och ca 38 undersköterskor varje helgdag.
För att på ett patientsäkert och kvalitetssäkrat sätt organisera uppdragen, har du i ditt hemsjukvårdsteam 3 koordinatorer som planerar besöken. Du är närmaste chef för koordinatorerna. I organisationen ingår även en bemanningsadministratör som samarbetar tätt tillsammans med dig.
Som enhetschef ansvarar du för att de inkomna remisserna från vårdcentralerna bedöms på ett medicinskt adekvat sätt. Du ansvarar även för delegering av nya medarbetare samt säkra förnyelse av delegeringar för befintliga medarbetare. Du hanterar avvikelser och ingår i ledningsgruppen som en nyckelperson där dina iakttagelser samt synpunkter ses som viktiga inslag i verksamheten.
I jouruppdraget ingår att utföra tidiga morgonbesök varje dag. Det innebär besök som utförs mellan 04.00-07.30. De två undersköterskor som utför dessa besök ligger också i ditt ansvarsområde.
Du är, tillsammans med biträdande verksamhetschef, ansvarig för sjuksköterskorna som arbetar på jourtid. Varje kväll arbetar 1 ledningssjuksköterska samt 2 kliniska sjuksköterskor. Ditt uppdrag är att säkra att rutiner efterlevs och att sjuksköterskorna arbetar efter gällande föreskrifter och riktlinjer. Till ditt stöd har du en biträdande verksamhetschef samt en MAS.
I rollen ingår att:
Ansvara för dagligt operativt arbete
Arbetsleda ditt team på ett kvalitativt och patientsäkert sätt
Leda och delta i lokala och samverkande möten
Ansvara för avvikelserapportering samt delegeringar
Leda team-möten med en mindre grupp undersköterskor
Leda kvalitets och utvecklingsmöten med en större grupp undersköterskor
Leda sjuksköterskemöten
Säkerställa att grunduppdraget bedrivs enligt gällande föreskrifter
Vi erbjuder dig även möjlighet till fortbildning i coachande ledarskap.Kvalifikationer
Vi söker dig som är distriktssköterska och som har flerårig erfarenhet av att arbeta med hemsjukvård samt erfarenhet av chefsuppdrag. Vi ser att du, förutom erfarenheten, även har ett intresse av att arbeta med förbättring och utveckling inom patientsäkerhet. Ett miljö- och kostnadsmedvetet förhållningssätt ser vi som självklart. Vi tilltalas av nya idéer som inspirerar till nya arbetssätt och som också kan föra arbetet framåt.
Du kommunicerar obehindrat på svenska både i tal och skrift samt har god datorvana både i journalsystem och i Office 365. Vi använder journalsystemet TakeCare. Har du vana av att arbeta med Epsilon är detta meriterande.
B-körkort är ett krav.
Om dig
För att trivas hos oss tror vi att du blir inspirerad av ett varierande och självständigt arbete. Du kommer att fylla en viktig roll i att föra utvecklingen av verksamheten framåt. Du har en god kommunikativ förmåga, är omtänksam och månar alltid om dina medarbetares samt patienters bästa.
Vi erbjuder:
Gott samarbete och effektiva flöden
En trygg anställning på en dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar
En arbetsplats med tydliga mål, där kvalitet och service prioriteras
Kompetensutveckling
Ett nätverk av stöttande kollegor
Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och förmånscykel
Kostnadsfri pensionsrådgivning hos Lifeplan
Tjänsten är en heltidstjänst som inleds med 6 månaders provanställning.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 2026-05-12
Sista dag att ansöka är 2026-06-09
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7722731-2047417". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Vårby allé 14 (visa karta
)
143 40 VÅRBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9958654