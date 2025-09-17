Enhetschef till bemanningsenheten
2025-09-17
På förskoleförvaltningen ger du barnen möjligheter till en bra framtid. Varje dag!
Vi ansvarar för utbildning och omsorg för cirka 25 000 barn i närmare 350 kommunala förskolor. Förvaltningen har omkring 7000 medarbetare fördelat på cirka 75 yrken. Tillsammans arbetar vi mot samma mål - att utveckla en rolig, trygg och lärorik förskola för alla barn i Göteborg.
Läs gärna mer om vårt arbete på vår hemsida: Jobba i förskoleförvaltningen - Göteborgs Stad. https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/vara-verksamheter/jobba-i-forskoleforvaltningen
Välkommen till världens viktigaste jobb!Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
Vill du vara med och utveckla bemanningsenheten i förskoleförvaltningen? Vi söker nu en tredje enhetschef till bemanningen med stort engagemang och en drivkraft för barnens bästa i vår stad.
Höstterminen 2024 startade förskoleförvaltningen en ny bemanningsenhet med tillsvidareanställd personal. Att ha tillsvidareanställda medarbetare i bemanningen hjälper oss att ta vara på kompetensen i förvaltningen. Vårt nya sätt att organisera medarbetare i bemanningsenheten ska ge mer kontinuitet både för medarbetare och barnen på förskolorna. Detta ska leda till en bättre arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro. Bemanningsenheten ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetarna har möjlighet till utveckling och att påverka och ta eget ansvar för att utföra sina uppdrag.
Som enhetschef leder, organiserar, rekryterar och utvecklar du enheten tillsammans med kollegor och medarbetare Du leder såväl tillsvidareanställda timvikarier som administratörer och HR-specialister inom bemanningsenheten. I uppdraget ingår även uppföljning vilket omfattar personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Du säkerställer att bemanningsenheten levererar kvalificerade medarbetare till förvaltningens förskolor varje dag utifrån verksamhetens behov. Du följer upp, utvärderar och analyserar kontinuerligt för att säkerställa att vi utvecklar vårt arbetssätt som leder till kvalitet för barnen. I din roll som enhetschef har du ett nära samarbete med rektorer, administrativa chefer och andra stödfunktioner inom förvaltningen samt fackliga parter. Enhetscheferna rapporterar till verksamhetschef och ingår i områdets ledningsgrupp. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Högskoleutbildning motsvarande 180 hp inom för tjänsten relevant utbildning till exempel inom HR, ekonomi eller pedagogik
• Ledarerfarenhet med personalledningsansvar
• Kunskap och erfarenhet inom enhetens ansvarsområde
• Mycket god kännedom om förskolans verksamhet
Meriterande:
• Genomgått ledarutvecklingsprogram/- utbildning eller förberedande chefsutbildning
• Kunskap och/eller erfarenhet om ekonomistyrning och resursfördelning
• Kunskaper om lagar/förordningar och kollektivavtal som berör arbetsgivaransvaret samt styrdokument
Personliga kompetenser:
Vi söker dig som är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer. Du kan genom övertygande argument och stort engagemang tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation. Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv samt är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke. Du arbetar för sammanhållning i arbetsgruppen och ser misslyckanden som något att lära sig av och skapar utrymme för dialog.
Vidare motiveras du av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar, följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse. Du sätter den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten. Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Har du skyddade personuppgifter och vill söka tjänsten? Kontakta Göteborgs Stads växel, Kontaktcenter på telefonnummer 031-365 00 00 och förklara ditt ärende så kopplas du vidare till ansvarig HR-specialist på Enheten för Kompetens och Arbetsmarknad. Fortsätt alltså inte med din ansökan här.
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Ersättning
