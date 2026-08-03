Enhetschef säkerhetsenheten
Statens Servicecenter / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-08-03
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Statens servicecenter är en beredskapsmyndighet och ingår i beredskapssektorn Ekonomisk säkerhet.
Avdelningen för verksamhetsskydd ansvarar myndighetens övergripande säkerhetsarbete, samt arbetet med civilt försvar.
I detta ingår bland annat styrning, samordning, stöd och uppföljning av myndighetens arbete med informationssäkerhet, säkerhetsskydd, signalskydd, personsäkerhet och fysisk säkerhet av myndighetens säkerhetsarbete samt myndighetens sammanhållande arbete avseende civilt försvar och kontinuitetsplanering.
Avdelningen består av två enheter; säkerhetsenheten samt enheten för civilt försvar. Enheterna arbetar tätt tillsammans. Inom säkerhetsenheten inryms bl.a. person-, informations-, fysisk säkerhet, säkerhetsskydd, incidentledning av säkerhetsincidenter, utbildning och stöd till övriga verksamheter samt förvaltning av säkerhetsanläggningar.
Vi söker dig som tillsammans med dina kollegor och medarbetare vill utveckla myndighetens förmågor inom säkerhetsområdet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som chef för säkerhetsenheten planerar, leder och följer du upp enhetens arbete, som både är av strategisk och operativ karaktär, så att det bedrivs effektivt och kvalitetssäkert mot verksamhetsmålen.
Arbetsuppgifterna är av utredande och utvecklande karaktär och ofta komplexa och myndighetsövergripande. Detta ställer höga krav på eget driv, ansvarstagande och på din förmåga att prioritera. Du kommer ofta att arbeta i ett högt tempo och med många olika frågor samtidigt.
För att lyckas i rollen som chef för säkerhetsenheten är du en person med integritet och du är en god förebild för såväl medarbetare som övriga chefskollegor. Du ser statstjänstemannarollen och den statliga värdegrunden som en självklar grund att utgå från och du är ett proffs på bemötande.
Medarbetarna på enheten är placerade på olika orter och de är specialister inom sina respektive områden. Du behöver därför ha förmåga att anpassa ditt ledarskap efter individens behov, tillämpa ett tillitsbaserat ledarskap och finnas till hands när du behövs inom enhetens ansvarsområde. Publiceringsdatum2026-08-03Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
chefserfarenhet med personal, verksamhets- och budgetansvar inom verksamhet som omfattas av säkerhetsskyddslagen
minst tre års erfarenhet under de senaste fem åren av att utveckla eller leda ett strategiskt och operativt säkerhetsarbete
Erfarenhet av arbete med säkerhetsfrågor på myndighet, kommun eller region
akademisk examen alternativt eftergymnasial utbildning med säkerhetsinriktning som arbetsgivaren bedömer relevant
erfarenhet av att under minst tre av de senaste fem åren ha arbetat med två eller flera av enhetens ansvarsområden.
mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
Vidare ska du ha följande förmågor:
Att bygga upp och stärka relationer, dvs lätt för att skapa förtroende, vara trygg, ödmjuk och empatisk
Du är ansvarskännande, har en hög personlig mognad och ett gott omdöme
Lösningsorienterad med förmåga att stödja myndighetens olika verksamheter att nå mål på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.
Förmåga att planera strategiskt både utifrån ett långt och kort perspektiv.
God förmåga att skapa struktur och prioritera ditt eget och andras arbete.
Dessutom är det meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete inom en verksamhet som tar mot besökare i lokaler som är öppna för allmänheten.
Erfarenhet av verksamhetsplanering, -utveckling och intern styrning och kontroll av strategiskt säkerhetsarbete inom större statlig myndighetÖvrig information
Anställningen är 100 % och tillsvidare.
Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Anställningen är placerad i Malmö.
Anställningen innebär en del resande i Sverige, ca 10–20 resor per år.
Denna anställning kräver godkänd säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen. Som anställd kan du även komma att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov.
Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev senast 21 augusti 2026. Intervjuer kommer att hållas i Malmö den 3 och 4 september.
För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår kan vi inte göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen. Kontakt
Lars Grundström, Säkerhetschef och avdelningschef, 010-456 01 58
Annika Andersson, Facklig kontaktperson ST, 010-456 00 57
Marie-Louise Cajback, Facklig kontaktperson Saco-S, 010-557 02 80
Håkan Alenius, Facklig kontaktperson, SEKO, 026-65 65 82
Statens servicecenter Vi erbjuder dig en arbetsplats där du får bidra med din kompetens i tjänster som ligger nära medborgare och myndigheter. Statens servicecenter har i uppdrag att göra staten mer tillgänglig och effektiv. Det gör vi genom att leverera administrativa tjänster inom lön, redovisning och e-handel till andra myndigheter. På våra servicekontor ger vi privatpersoner och företag stöd och vägledning i ärenden gällande ett flertal myndigheter.Som medarbetare hos oss har du bland annat möjlighet till kompetensutveckling, karriärutveckling, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme varje vecka. Vår verksamhet bedrivs med en tillitsbaserad kultur där alla medarbetare förväntas använda sin potential på bästa sätt, ta ansvar för sitt bidrag till helheten samt bidra positivt till verksamhetens utveckling. Som statlig myndighet delar vi tillsammans med hela statsförvaltningen en gemensam värdegrund, den statliga värdegrunden. Det innebär att vi följer sex principer för att leva upp till god förvaltning som är demokratisk, rättssäker, fri från korruption och effektiv. Läs gärna mer om oss https://www.statenssc.se/om-statens-servicecenter/jobba-hos-ossVår
verksamhet finns i hela landet. Huvudkontoret finns i Gävle. Vi är också en beredskapsmyndighet inom sektorn ekonomisk säkerhet. Tillsammans är vi 1 500 medarbetare. Statens servicecenter verkar för en diskrimineringsfri arbetsplats med ökad mångfald och jämställdhet. Vi har gjort medieval för våra annonser och undanber kontakter från medie- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens servicecenter
(org.nr 202100-6453), https://www.statenssc.se/
211 26 MALMÖ Kontakt
Avdelningschef
Lars Grundström +46104560158 Jobbnummer
10019918