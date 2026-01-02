Enhetschef/Restaurangchef Uppsala
2026-01-02
Sedan 2016 har vi på Hawaii Poké arbetat med att förse våra kunder med hälsosam och smakrik mat med färska ingredienser inspirerad av den Hawaiianska och Japanska matkulturen.
Hawaii Poké växer alltmer för varje dag och vi söker nu en Enhetschef! Om du vill ha en karriär inom restaurangbranschen på ett företag med internationell kultur och många möjligheter har du kommit rätt.
Rollen som Enhetschef är en viktig deal av teamet på Hawaii Poké och du rapporterar direkt till en Area Manager.
Får du energi av att leverera en fantastisk kundserviceupplevelse? Gillar du att arbeta i ett högt tempo, i en föränderlig organisation? Är du en trygg ledare som drivs av att utveckla dina medarbetare? Då kan du vara den vi söker!
Du har fullständigt ansvar för personalens välmående och utveckling tillsammans med ett resultatansvar i din restaurang Du är en förebild för ditt team genom ditt ledarskap och föregår alltid med gott exempel. Du är sugen på nya utmaningar dagligen. Du kommer arbeta för att skapa lönsam tillväxt tillsammans med dina medarbetare.. På Hawaii Poké vill vi utveckla dig och behålla dig över en lång tid framöver.
Genom våra interna utbildningar och ytterligare träning kan du på sikt utöka dina ansvarsområden och därmed få större inflytanden samt möjlighet att påverka restaurangens dagliga drift.
Om Rollen
I rollen som Enhetschef har du följande uppgifter
Ansvar över personal och resultat på din enhet.
Förberedelse av mat, schemaläggning och orderhantering. Ytterst ansvar för råvarukostnader och personalkostnader på din enhet. Operativt ansvar för enheten.
Implementation av rutiner, upplärning av nya Surfers (restaurangbiträden) och säkerhetsställa att enheten är upp till standard
Växa försäljningen
Utomordentlig service till våra gäster.
Redovisa och ansvara för restaurangens budget. Ha god kunskap i och bidra till att våra kvalitativa och ekonomiska mål uppnås
Kontinuerligt jobba för en inkluderande och inspirerande kultur där vi tillsammans strävar mot mål och hjälper varandra för att lyckas ännu bättre
Leda, coacha och stötta dina kollegor på din enhet
Vi söker dig som:
Har minst ett-två års tidigare arbetslivserfarenhet från en ledarroll inom restaurangbranschen
Har erfarenhet och förståelse för att följa uppsatta mål och sträva efter att överträffa dem
Ständigt motiverar andra runtom dig till att nå sin fulla potential.
Har en utpräglad servicekänsla och förmågan att tillsammans med ditt team överträffa gästernas förväntan
Trivs i att vara på restaurangen
En hunger över att vara med och växa i ett snabbt expanderande företag med långsiktiga intentioner att jobba inom restaurangbranschen
Innehar du även en restaurangutbildning är det meriterande men relevant erfarenhet väger lika tungt.
Har du viljan och förmågan att avancera och lära vidare finns det goda möjligheter för detta inom företaget.
Hawaii Poké erbjuder ett mångsidigt och utvecklande arbetsklimat för dig som är lösningsorienterad, positiv och fokuserad för att försäkra att varje kund får en "Aloha! upplevelse
Välkommen in med din ansökan. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan fyllas innan sista ansökningsdatum.
Mahalo! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: careers@hawaiipoke.se
