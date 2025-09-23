Enhetschef Projekt & underhåll
2025-09-23
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Som vår medarbetare har du ett ansvarsfullt uppdrag att tillsammans med oss anpassa arbetet till förändringar och agera för att utveckla ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Teknik- och samhällserviceförvaltningen genomför varje dag samhällsviktigt arbete som att sköta, förvalta och utveckla gator, parker, fastigheter och idrottsanläggningar, städa, laga mat, hämta sopor, leverera vatten och rena avlopp. Vi får också Motala kommun att växa hållbart med ett helhetsperspektiv samt ge förutsättningar för att göra rätt på ett enkelt och rättssäkert sätt.
Vårt mål är stolta medarbetare som levererar till Motalaborna!
Verksamhetsområdet ansvarar för att det som kommunen äger i dagsläget i form av att anläggningstillgångar fungerar över tid, dvs att underhållsåtgärder planeras och genomförs efter det behov som finns och den ekonomi som är tilldelad. Verksamheten har också ansvar att bedriva kommunens projektledning när det gäller byggnationer av alla slag inom kommunens verksamhet, med undantag av vatten-, avlopps- och avfallsanläggningar.
Inom verksamhetsområdet ingår dessutom all myndighetsutövning inom Samhällsbyggnadsområdet för Motala kommun.

Arbetsuppgifter
I rollen som chef för enheten Projekt och underhåll ansvarar du för att tillsammans med arbetsledare och medarbetare bedriva en verksamhet med hög kvalitet där ni tar ett helhetsansvar för underhåll och livstidsförlängning av kommunens anläggningstillgångar samt projektledning av de kommunala investeringsprojekten.
Som chef i Motala kommun har du en avgörande betydelse för uppfyllelsen av de politiska satta målen och för utvecklingen av kommunens leverans. Du är resultatinriktad och säkerställer att medlen används effektivt samt bidrar till kvalitet och största nytta för kommunens invånare.
I chefsuppdraget ingår att ansvara för personal, ekonomi samt verksamheten. Du har ett delegerat arbetsmiljöansvar där du verkar för en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv.
Förvaltningen kommer att basera sitt ledningsarbete på principerna inom Tillitsbaserad ledning och styrning. Det är en modell som bygger på ett stort ansvarstagande från medarbetarna tillsammans med ett stort mandat för medarbetarna att agera. Som enhetschef har du ansvar att skapa och driva den andan.
Du är direkt underställd verksamhetschefen och ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp där du förväntas bidra till utvecklingsarbetet för att nå uppsatta mål.Kvalifikationer
Du som söker har en högskoleutbildning inom relevant område eller annan utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har tidigare erfarenhet av underhåll av fastigheter och/eller allmän platsmark och/eller projektledning inom dessa områden. Det är meriterande om du har haft personal-, budget- och verksamhetsansvar.
Vi söker dig som kan skapa tillit och trygghet hos dina medarbetare. Du engagerar och motiverar dina medarbetare genom att inspirera och uppmuntra till delaktighet och nyskapande. Du har förmågan att tydliggöra förväntningar och målbild för dina medarbetare och du drar dig inte för att hantera utmanande situationer. Du är en prestigelös och närvarande chef som ser medarbetarna och deras potential.
Ett nära samarbete med dina medarbetare och dina chefskollegor är viktigt för dig, du samarbetar väl med andra och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du har god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska.
Vi söker dig som drivs av en vilja att se möjligheter till förbättring både för den egna verksamheten, för dig själv och för kunden.
Välkommen med din ansökan!
