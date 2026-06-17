Enhetschef, personlig assistans
Falköpings kommun / Sjukvårdschefsjobb / Falköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Falköping
2026-06-17
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Vi söker nu en enhetschef till assistansenheten som ingår i verksamhet Funktionsnedsättning. Verksamheten ansvarar för all verkställighet inom LSS, SFB och för personer med beslut enligt SOL som bedöms tillhöra målgruppen.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi söker dig som kan arbeta utifrån ett situationsanpassat och medarbetarnära ledarskap. Våra förväntningar är att du både tar tillvara de resurser som finns i din omgivning, som att du delar med dig av dina resurser och erfarenheter. Du har ansvar för personal, ekonomi och verksamhetsutveckling m.m. Du skall kunna leda och stödja medarbetare i en prestigelös och positiv anda.
Placeringen är på Ranliden i centrala Falköping på gångavstånd från tågstationen, tillsammans med 4 kollegor med samma uppdrag. Där finns även administratörer som är behjälpliga med vikarietillsättning, räkningar till Försäkringskassan samt Intraphone, som är det system vi använder för tidsrapportering.
Vad söker vi hos dig?
Vi välkomnar sökande med olika utbildningsbakgrund som bedöms som lämpliga för uppdraget. Ledarerfarenhet inom verksamhet enligt LSS, särskilt inom personlig assistans, är meriterande. För tjänsten krävs B-körkort samt goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har en hög grad av personlig mognad och arbetar självständigt med ett stabilt och strukturerat förhållningssätt. Du är flexibel och uthållig, med god förmåga att hantera stressiga situationer på ett konstruktivt sätt.
Vidare har du en god samarbetsförmåga och är skicklig på att skapa och utveckla relationer. Du kommunicerar tydligt och har en god muntlig förmåga. I ditt ledarskap är du både tydlig och strategisk, med gott omdöme och en välutvecklad problemlösande analysförmåga.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Upplysningar
Om du blir erbjuden en anställning ska du uppvisa ett aktuellt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister för arbete inom skola eller förskola i Sverige (RPS 442.5 2008-06-18/1).
Du hittar aktuell blankett på Polisens hemsida.
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!Publiceringsdatum2026-06-17Övrig information
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• I Falköpings kommun tillämpas individuell och differentierad lönesättning. I samband med rekrytering har du som arbetssökande rätt att få information om lön, vid frågor kontakta rekryterande chef.
• Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falköpings Kommun
(org.nr 212000-1744), https://www.falkoping.se/jobba-i-falkopings-kommun/lediga-jobb
Sankt Sigfridsgatan 9 (visa karta
)
521 35 FALKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
John Wallberg 0515-885147 Jobbnummer
9968716