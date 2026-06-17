Enhetschef Personlig assistans
Ängelholms kommun, Funktionsstöd / Sjukvårdschefsjobb / Ängelholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Ängelholm
2026-06-17
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Hälsa är ett av kommunens fyra huvuduppdrag och består av verksamhetsområdena Bo bra hemma, Funktionsstöd, Särskilt boende, Uppdrag och stöd samt Kontoret Hälsa. Funktionsstöd omfattar kommunens utförare verksamhet vad gäller LSS insatser och socialpsykiatri (SoL), består av ca 600 medarbetare och leds av två Verksamhetschefer. Funktionsstöd är fördelad i två delar, den ena som avser gruppen för Boende med särskild service och den andra grenen avser Daglig verksamhet, Barn och unga samt Personlig assistans. Inom personlig assistans söker vi ny vår tredje enhetschef till befintligt område.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Vi söker en ny enhetschef till området personlig assistans då förändringar i verksamheten skapar plats för en ny fantastisk kollega. Vi söker därför dig som vill bli en del av vår funktionsstödsverksamhet i allmänhet och vårt team för assistanschefer i synnerhet. Vi erbjuder dig en viktig tjänst och ett meningsfullt och händelserikt arbete i en stor och glad organisation. Funktionsstöd, som verksamhetsområde fortsätter sin spännande resa med siktet inställt på att verka för utveckling och stärkt kvalitet för att vara en modern funktionsstödsverksamhet i framkant. För att klara detta behöver vi engagerade och yrkesstolta medarbetare, på alla våra olika funktioner, men inte minst i vår chefsorganisation.
Enhetschefen har en förväntan på sig att strategiskt, men i delar också operativt leda, styra och utveckla sin verksamhet sett till frågor som rör ekonomi, arbetsmiljö och kvalitet. Tillsammans med dina kollegor säkerställer du som enhetschef att arbetet inom ditt område och team fortskrider, håller god kvalitet och rustar för att möta de behov som omvärlden formulerar. Att arbeta som enhetschef inom området personlig assistans kräver att du kan vara närvarande och tillgänglig, för helheten, trots att du i praktiken kommer arbetsleda flera olika arbetsgrupper med flera olika hemvister och brukare. Förväntansbilden är därför att du är skicklig på att skapa en god struktur, känsla av sammanhang och gemenskap för arbetsgrupperna såväl som berörda samverkanspartner och nyckelfunktioner, fast det emellanåt är på distans.
Som enhetschef har du en avgörande roll för verksamhetens kvalitet och resultat. För att du ska lyckas i din roll förväntas du att vara en god kommunikatör, en entusiastisk ledare och en inspirerande chef som arbetar utefter givna mål och direktiv med hög samvetsgrannhet och engagemang.
Utöver ovan ska du också arbeta, bidra och bli en del av en stor ledningsgrupp med 6 andra enhetschefer i din gren samt ytterligare 8 chefer inom Gruppbostad som du också kommer att samarbeta med. Du kommer även att arbeta med att samverka eller främja samverkan kring enskild och dess kontakter och möten som är relevanta tillsammans med flera andra professioner och aktörer. Du bör därmed vara välförankrad i LSS lagstiftningen och de nya lagändringarna, Socialstyrelsens såväl som Försäkringskassans riktlinjer om uppdragets utförande och gärna annan angränsande lagstiftning.Kvalifikationer
Genom att tillvarata medarbetarnas kompetens ska du leda, organisera, samordna och utveckla verksamheten utifrån mål och lagstiftning. Tillsammans med dina kollegor tar du ett gemensamt ansvar för helheten och förvaltningens arbete med utveckling, uppföljning, utvärdering och personalplanering. Du ska arbeta för hälsosamma arbetsplatser genom delaktighet, dialog, engagemang som skapar arbetsglädje
Formell kompetens krävs motsvarande en högskoleutbildning, som arbetsgivaren finner lämplig. Du bör ha arbetat som chef tidigare, gärna inom personlig assistans eller inom funktionsstöd.
Du behöver ha kunskap om och erfarenhet av individer med utåtagerande beteende eller svår autism. Även erfarenhet av att arbeta i politiskt styrd organisation är meriterande.
Du kommer både ansvara för och verkställa beslut som gäller personlig assistans för barn, som för vuxna, vilket gör att du behöver ha kunskap om LSS-lagstiftningen. Vi finner det även meriterande om du också har erfarenhet eller kompetens kring barnrätt eller barnrättsperspektiv
I samband med att du författar din ansökan till oss, så vill vi gärna understryka att det är viktigt att du beskriver varför du specifikt vill arbeta inom funktionsstöd och personlig assistans hos oss i Ängelholm och på vilket sätt du anser dig själv vara en engagerad och yrkesstolt enhetschef.
Som medarbetare i Ängelholms kommun erbjuds du friskvårdsbidrag och semesterväxling. Du kommer att få härliga kolleger och stora möjligheter att påverka utvecklingen av funktionsstödverksamheten i Ängelholms kommun i allmänhet, men området för personlig assistans i synnerhet.
Körkort är ett krav och vi begär alltid utdrag ur belastningsregistret för anställning.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till vilka rekryteringskanaler vi önskar använda. Därför undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Intervju kommer initialt att hållas den 15 juli. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329290". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ängelholms Kommun
(org.nr 212000-0977)
Östra vägen 2 (visa karta
)
262 80 ÄNGELHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ängelholms kommun, Funktionsstöd Kontakt
Facklig företrädare Kommunal
Ann Gröhn angelholm-bastad.skane@kommunal.se Jobbnummer
9967138