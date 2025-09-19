Enhetschef Operations center
2025-09-19
Intraservice levererar tjänster och digital infrastruktur som hjälper medarbetare och chefer i Göteborgs Stad att arbeta smart och effektivt. På så vis gör vi det enklare att arbeta i staden och skapar förutsättningar för en god service till göteborgarna. Vi har en central roll i stadens digitalisering och automatisering och våra kunder är Göteborgs alla förvaltningar och bolag.
Vi är drygt 700 medarbetare som arbetar i centrala Göteborg. Hoppas du vill bli en av oss!
Arbetsuppgifter
Är du en kommunikativ ledare som vill du vara med och utveckla IT-säkerhetsarbetet inom Göteborgs Stad? Drivs du av att göra nytta för staden genom att utveckla medarbetare och verksamhet? Vi söker nu en Enhetschef med erfarenhet inom IT- Infrastruktur som vill skapa ett säkrare och hållbart, digitaliserat Göteborg i en dynamisk verksamhet. Välkommen med din ansökan!
Vi är Göteborg! Nu behöver vi dig som vill ansvara för enheten Operations center inom hård Infrastruktur. Verksamhetsområdet hård infrastruktur stöttar stadens verksamheter genom att leverera tekniska tjänster från datacenter, stadsnät, lokalt nät, åtkomst och IT säkerhet. Vi levererar bland annat ett av Europas största trådlösa nätverk. Kraven på en tillgänglig, robust och säker IT-infrastruktur är mycket höga. Vi har en viktig uppgift i att leverera kostnadseffektiv IT till stadens verksamheter. Visionen är ett hållbart digitaliserat Göteborg.
I din roll som Enhetschef driver du enheten Operations center som ansvarar för den operativa delen inom tjänsten IT- Säkerhet med vårt eget SOC-team samt tjänsten teknisk e-post där system e-post, domänhantering och mailflöden ingår. Det ingår även processansvar för ITIL- processerna Change och Release där en processledare arbetar inom din enhet.
Du kommer att arbeta tillsammans med- och stötta förvaltningsledare och SDM på en taktisk och operativ nivå. Som Enhetschef har du personal- och arbetsmiljöansvar för 10 medarbetare där du har ansvarar för enhetens kompetensförsörjning. Du har också det ekonomiska ansvaret och arbetar med budget, prognos och uppföljning. Implementering och förbättring av relevanta processer är också en del av ditt arbete. Du kommer ingå i ledningsgruppen för verksamhetsområde hård Infrastruktur och rapporterar till verksamhetschefen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg, lyhörd och modig ledare som värnar om ett öppet diskussionsklimat och som praktiserar ett tillitsbaserat ledarskap. Du delegerar och följer upp samtidigt som du är en närvarande och prestigelös ledare med stort engagemang för verksamheten. Vi tror att du drivs av att göra nytta för staden genom att utveckla medarbetare och verksamhet med kundernas bästa i sikte. Du har förmågan att sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang utifrån ett helhetsperspektiv och är van att hantera förändringar.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Erfarenhet av att leda team mot gemensamma mål i en roll som t.ex. projektledare, team leader eller annan ledarroll
• Vana av att leda och driva förändring, initiativ, och arbetsprocesser
• Erfarenhet inom IT Infrastruktur och grundläggande kunskap inom området IT-säkerhet med kompetens och erfarenhet av ramverket ITIL
• Vana av att arbeta med rapportering och kvalitetsuppföljning
• En högskoleutbildning som vi bedömer relevant för tjänsten
• Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med tjänsteutveckling inom IT-infrastruktur och att arbeta i en större och komplex organisation.
Rollen som Enhetschef innebär många interna och externa kontaktytor, därför söker vi dig som har en god förmåga att arbeta tillsammans med andra, förmågan att skapa nätverk och kan företräda din verksamhet i relevanta forum. Du
motiveras av att nå resultat tillsammans med ditt team och är van att arbeta mål- och resultatorienterat på både kort och lång sikt. Du drivs av att skapa välfungerande team där du stöttar dina medarbetare att nå målen och säkerställer en god arbetsmiljö.
ÖVRIGT
Som medarbetare på Intraservice delar du självklart Göteborgs Stads förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt. På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som ständigt utvecklas. Hos oss finns en hög grad av komplexitet och bredd samt många spännande uppdrag och roller. Mycket av det vi gör handlar om stora volymer, där du är med och bidrar till samhällsnytta för stadens verksamheter och i förlängningen för medborgarna. Vi arbetar både verksamhetsbaserat och tillitsbaserat, erbjuder flexibel arbetstid och eftersträvar balans mellan arbete och privatliv. Hos oss får du flera friskvårdsförmåner såväl som andra förmåner. Vår strävan är att både idag och i framtiden vara en attraktiv arbetsgivare!
Vissa tjänster på Intraservice kan komma att innefattas av krigsplacering med allmän tjänsteplikt vid höjd beredskap eller krig.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Säkerhetsklassning
Intraservice bedriver samhällsviktig verksamhet och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Tjänsten är säkerhetsklassad i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585). Det innebär att en bakgrundskontroll utifrån bland annat CV, juridiska spörsmål och ekonomi kommer att genomföras. Likaså kommer förekomst av droger och alkohol att testas samt att en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras. Ersättning
