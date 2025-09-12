Enhetschef Marknadskoppling & transparens
2025-09-12
Svenska kraftnät är en central aktör för den hållbara energiomställningen. På division System arbetar vi bland annat med att designa elmarknaden, utveckla och driva elsystemet. Vi bidrar till utvecklingen av det svenska samhället och skapar förutsättning för att det ska fungera. Vi ser till att Sverige har en lysande framtid.Publiceringsdatum2025-09-12Om tjänsten
Som enhetschef har du en nyckelroll i att driva utvecklingen av framtidens elmarknad - i takt med energiomställningen och ett allt mer dynamiskt kraftsystem. Du leder arbetet vid enheten Marknadskoppling & Transparens, som ansvarar för att utveckla, implementera och följa upp regelverk som säkerställer att elmarknaden fungerar effektivt och transparent. Fokus ligger särskilt på dagen före- och intradagmarknaderna - två avgörande marknader för att upprätthålla balans och flexibilitet i elsystemet. Tillsammans är de centrala för att integrera mer förnybar elproduktion och stärka försörjningstryggheten.
Arbetet omfattar bland annat regelverk som CACM, Transparensförordningen, REMIT och delar av elmarknadsdirektivet och elmarknadsförordningen. Enheten samverkar med Energimarknadsinspektionen, elbörser och marknadsaktörer, samt arbetar även med kontinuitetsfrågor och civil beredskap.
Du leder ett team om 10 medarbetare med hög kompetens och stort eget ansvar. Medarbetarna är experter inom sina områden - allt från tekniska modeller för marknadskoppling till mer strategiskt arbete inom till exempel civil beredskap - där ditt ledarskap handlar om att skapa tydlighet i prioriteringar, möjliggöra utveckling och vara ett bollplank i en komplex och kunskapsintensiv miljö.
Du får möjlighet att påverka strategiska frågor och representera Svenska kraftnäts position i nordiska och europeiska styrgrupper, samt möjlighet att påverka arbetssätten i en verksamhet med stor inverkan på elmarknaden.
I rollen ingår att:
• Ha personal-, budget- och arbetsmiljöansvar.
• Leda och utveckla enheten och dess medarbetare i en föränderlig verksamhet.
• Säkerställa kompetensuppbyggnad inom prioriterade områden.
• Följa utvecklingen inom verksamhetsområdet och bevaka att lagar och krav efterlevs.
Om dig
Skallkrav:
Vi söker en trygg och närvarande ledare som kan skapa tydlighet, bygga förtroende och driva utveckling i ett team av experter i en komplex och föränderlig miljö. Du har förmåga att se helheten, prioritera rätt och skapa goda förutsättningar för dina medarbetare att lyckas. Med din strukturerade sida planerar och organiserar du arbetet på ett sätt som ger stabilitet och framdrift. Du trivs med att bygga relationer - både inom teamet, i organisationen och med externa aktörer - och har lätt för att skapa förtroende i olika sammanhang. Du är prestigelös i ditt sätt att samarbeta och bidrar till ett öppet och lösningsorienterat arbetsklimat.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vidare har du:
• Akademisk examen inom ett för tjänsten relevant område (teknik, ekonomi, juridik eller samhällsvetenskap).
• Minst 10 års arbetslivserfarenhet från elmarknaden.
• Erfarenhet av att arbeta i en ledande roll med personalansvar.
• Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av elmarknadens regelverk och utveckling.
• Erfarenhet av att arbeta med frågor som rör olika intressenter.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Stockholm/Sundbyberg
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Tjänsteresor förekommer 1-2 gånger i månaden.
• Sista ansökningsdag 3 oktober 2025. Vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning
• I denna rekryteringsprocess tillämpas tester
• Förmåner | Svenska kraftnät
Vid frågor om tjänsten kontakta rekryterande chef Mårten Bergman, tel. 076 118 24 32. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Linda Mattsson, tel. 072 463 17 47. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät Ersättning
