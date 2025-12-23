Enhetschef kost Leksands kommun
2025-12-23
Jobbar du i ledande position i restaurangkök eller inom en kostverksamhet i en kommun och känner dig redo för nya utmaningar? Söker du jobba dagtid för att få vara ledig kvällar och helger? Då kan Du vara den vi söker?
Höjdpunkter med jobbet:
• En avdelning i stark utveckling
• Kollegialt nätverk med centrala stödfunktioner
• Engagerade kollegor, medarbetare och god arbetsmiljöPubliceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Som enhetschef för kostenheten har du ett brett och ansvarsfullt uppdrag. Du leder enheten med fokus på kommunens värderingar och skapar en positiv arbetsmiljö där struktur och tydlighet är centrala. Du ansvarar för personal, arbetsmiljö, kvalitet, ekonomi och resultat inom ditt område.
Du arbetar strategiskt med att utveckla verksamheten och säkerställa att resurser används effektivt i linje med kommunens ekonomiska mål. Genom att ta fram och implementera handlingsplaner och strategier bidrar du till att nå kommunens övergripande mål och visioner.
Du följer upp och utvärderar enhetens resultat, initierar förbättringsprojekt och ser till att verksamheten uppfyller lagar, förordningar och kommunala riktlinjer. Rollen innebär också att du representerar kostenheten internt och externt, samverkar med avdelningschef, andra enhetschefer och externa aktörer samt hanterar synpunkter och klagomål på ett professionellt sätt.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Ansvara för kostenhetens budget och resurshantering
• Utveckla och implementera strategier och handlingsplaner
• Medverka i kommunens krisberedskapsarbete
• Tillsammans med kollegor ansvara för specifika fokusområdenProfil
För rollen söker vi dig som har:
• Relevant högskoleutbildning eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Ledande erfarenhet inom restaurang eller storkök, gärna med kockutbildning eller examen inom nutrition
• Flera års dokumenterad erfarenhet av ledarskap, gärna inom offentlig verksamhet
• Goda kunskaper i data och svenska (tal och skrift)
• Kunskaper inom relevant lagstiftning
• Erfarenhet av budgetarbete, ekonomisk uppföljning, förändringsledning och utvecklingsarbete
Leksands kommun värdesätter ledarskap högt och har tre chefskompetenser som anses vara avgörande för att lyckas i rollen som chef:
•
Målinriktad - Du tar ansvar för helheten, sätter riktning och leder mot tydliga mål. Du skapar struktur och driver arbetet framåt så att vi når resultat som gör skillnad.
•
Samarbetsförmåga - Du bygger tillit, främjar öppen dialog och skapar engagemang. Genom samarbete och goda relationer stärker du verksamheten både internt och externt.
•
Modig - Du leder med omdöme och handlingskraft, vågar fatta beslut även i utmanande situationer och skapar trygghet genom att vara tydlig och konsekvent.
Kompetenserna är framtagna specifikt för chefer i Leksands kommun och utgör grunden för ett närvarande och utvecklande ledarskap.
Utöver chefskompetenserna behöver du ha ett strategiskt förhållningssätt och förmåga att se helheten. Du planerar långsiktigt och anpassar dina beslut för att utveckla verksamheten i linje med kommunens mål.
Som ledare motiverar du och skapar delaktighet, vilket är avgörande för att bygga en positiv arbetsmiljö och driva förbättringsarbete. Din kommunikativa förmåga gör att du kan hantera dialog och konflikter på ett konstruktivt sätt, vilket är viktigt i en roll med många kontaktytor - både internt och externt.
Om arbetsplatsen
Avdelningen ingår i Sektor Verksamhetsstöd och har cirka 140 medarbetare inom av avdelningarna: Kansli, Ekonomi och lön, HR, IT, Kommunikation, Säkerhet och beredskap, Kost och Lokalvård samt Kundtjänst. Sektorns uppdrag är att skapa de bästa förutsättningarna för övriga sektorer i kommunen att ägna sig åt sin kärnverksamhet.
Inom avdelningen kost och lokalvård ingår du i en ledningsgrupp med avdelningschef, enhetschefer och administrativ samordnare. Inom kostenheten leder du tillsammans med en enhetschef tilldelade områden med köksmästare, kockar, måltidsbiträden, matdistributörer och kombitjänster. Enheten har ca 50 medarbetare uppdelade i 7 mottagningskök och 8 tillagningskök som producerar mat till förskola, skola, gymnasium och särskilda boenden inom Leksands kommun.
Vi erbjuder dig
För oss är det viktigt att alla våra medarbetare hittar en balans mellan jobb och hem, känner trygghet i sin anställning och en ökad livskvalitet genom att jobba i kommunen. Lyckas vi med det finns goda förutsättningar att också lyckas med vår gemensamma uppgift, som är:
Vi gör det vi ska genom att ta gemensamt ansvar för vårt demokratiska uppdrag, använda våra resurser klokt och alltid hålla fokus på dem vi är till för.
Vi gör det bra och är stolta över vårt arbete och de resultat vi når, och vi välkomnar engagerade och modiga medarbetare som vill utveckla och förbättra tillsammans med oss.
Vi gör det tillsammans genom att samarbeta och lära av varandra. Dialogen är viktig för oss, och vi hittar nya lösningar tillsammans med dem vi är till för, med tillit, omtanke och respekt.
Vi strävar efter ett hälsofrämjande arbetsklimat, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. Kompetensutveckling är en självklarhet, och vi uppmuntrar våra medarbetare att vidareutvecklas genom kurser, utbildningar och nätverkande.
På vår hemsida har vi samlat information om hur det är att arbeta hos oss. För mer information vänligen se www.leksand.se/jobbahososs
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttandeservice, se vidare www.rekryteringslots.se
Din ansökan
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Leksands kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken. Ansökningshandlingarna består av CV och personligt brev.
Legitimation för att verifiera din identitet behöver uppvisas vid en eventuell intervju. Det är standard i alla våra rekryteringsprocesser.
Observera att den här tjänsten omfattas av bakgrundskontroll.
Vilken typ av kontroll som genomförs beror på tjänstens innehåll och ansvar. Mer information om detta kommer du att få i samband med rekryteringsprocessen.
Sista ansökningsdatum är 2026-01-23
Tillsättning sker efter överenskommelse.
Vi granskar CV:n löpande så det är bra om du skickar in din ansökan så fort som möjligt. Återkoppling av eventuella frågor kopplat till tjänsten kommer tidigast besvaras från den 2:a januari.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Leksands kommun
(org.nr 212000-2163), http://www.leksand.se/ Kontakt
Avdelningschef Kost & Lokalvård
Liselotte Målarbo lotta.malarbo@leksand.se 0247-80145 Jobbnummer
