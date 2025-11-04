Enhetschef IT-systemdrift och teknik
Region Gävleborg, IT-förvaltning / Datajobb / Hudiksvall Visa alla datajobb i Hudiksvall
2025-11-04
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, IT-förvaltning i Hudiksvall
, Söderhamn
, Gävle
eller i hela Sverige
IT-förvaltningen är Region Gävleborgs gemensamma IT-organisation med cirka 160 medarbetare. Vi levererar IT-tjänster och digitala lösningar till alla delar av regionens verksamhet - från vårdens journalsystem till digitala verktyg för kollektivtrafiken.
Nu söker vi en engagerad och drivande enhetschef till IT-systemdrift och teknik - en ledare som vill utveckla både människor, teknik och leveranser i en samhällsviktig verksamhet. Vill du vara med och forma framtidens digitala infrastruktur för hela Region Gävleborg? Då kan det vara dig vi söker!Publiceringsdatum2025-11-04Arbetsuppgifter
Som enhetschef får du ett brett och stimulerande uppdrag där du leder enheten för IT-systemdrift och klientplattform, med ansvar för 19 medarbetare. Du har det övergripande ansvaret för att leveranserna håller hög kvalitet och bidrar till Region Gävleborgs uppdrag vård, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas, inom rollens ansvarsområde etableras nu ett nytt Security Operations Center (SOC). Under 2026 startar dessutom två centrala upphandlingar för klient- och printleverantörsavtal. Det ger dig stora möjligheter att påverka, forma och effektivisera framtidens IT-leveranser i regionen.
Du rapporterar till avdelningschef och ingår i ledningsgruppen. Tillsammans med övriga chefer inom IT-förvaltningen driver du utvecklingen mot en robust, säker och modern IT-leverans.
Som enhetschef kommer du att
• leda, coacha och utveckla medarbetare i ett teknikintensivt område
• säkerställa leveranser av hög kvalitet inom teknik och systemförvaltning
• ansvara för personal, arbetsmiljö, ekonomi, kvalitet och uppföljning
• kommunicera visioner, mål och prioriteringar
• bidra till förbättrings- och utvecklingsarbete tillsammans med kollegor inom IT-förvaltningen
• vara en aktiv och närvarande ledare i vardagen
Hos oss får du
• leda ett kompetent team i en tekniknära miljö med stort samhällsansvar
• arbeta nära användare och beställare med fokus på kvalitet, tillgänglighet och ständig förbättring
• bidra till digitalisering som gör skillnad för vårdpersonal, patienter, resenärer och invånare i Gävleborg
Vi tror på tillitsbaserat ledarskap frihet under ansvar, tydliga mål och ett starkt stöd i organisationen. Här får du både möjlighet och mandat att utveckla verksamheten och dig själv.
Vi bryr oss om dig! Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida! https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formanerKvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och kommunikativ ledare med förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Ditt arbetssätt är strukturerat och resultatinriktat och du har lätt för att se till helheten. Du är en person som får saker att hända och har lätt för att samarbeta och bygga goda relationer, både internt och externt.
För att lyckas i rollen krävs
• högskoleutbildning inom IT eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• erfarenhet av arbete inom systemdrift, IT-leverans eller teknisk förvaltning
• b-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av
• arbete inom offentlig sektor
• klienthantering genom hela livscykeln
• ledning av IT-säkerhetsarbete eller driftverksamhet
• kännedom om vårdprocesser
• arbete enligt ITIL
• chefskap
I rollen ingår även schemalagd beredskap som IT-chef i regionens beredskapsfunktion. Tjänsten är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2025/2677". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, IT-förvaltning Kontakt
Johanna Edholm, Rekryteringspartner johanna.edholm@regiongavleborg.se 026-154688 Jobbnummer
9588118