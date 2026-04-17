Enhetschef inom hemtjänsten
2026-04-17
Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Är du en tydlig och närvarande ledare som vill göra skillnad i vardagen? Vi söker dig som brinner för att driva kvalitet, utveckla medarbetare och skapa struktur - med kundens behov i centrum.
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som ledare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten:
Hemtjänsten i Vallentuna kommun präglas av trygga arbetsgrupper, hjälpsamma kollegor, närvarande och stöttande chefer. Vi utför biståndsbedömda insatser hos kunder som har valt oss som utförare. Hela vår verksamhet präglas av ett arbete med starkt fokus på kvalitet, service och ett professionellt bemötande i varje kontakt.
Hos oss blir du en del av en organisation som präglas av utvecklingsvilja, samverkan och öppen dialog, där tillitsbaserad styrning och ledning genomsyrar hela verksamheten.
I rollen ansvarar du för att leda arbetsgrupper i de centrala delarna av Vallentuna. Vi arbetar med fokus på hög kvalitet, där medarbetarna ges rätt förutsättningar att erbjuda bästa möjliga stöd till våra kunder. Vi tror att ett närvarande ledarskap och ett aktivt arbete för en hållbar arbetsmiljö är avgörande för att attrahera, utveckla och behålla engagerade medarbetare. Publiceringsdatum2026-04-17Dina arbetsuppgifter
I rollen som enhetschef ingår du i hemtjänstens ledningsgrupp och bidrar aktivt till utvecklingen av hela utförarverksamheten. Du har ett helhetsansvar för enhetens resultat, personal, arbetsmiljö och budget. Vidare leder och fördelar du arbetet utifrån verksamhetens mål med fokus på kundens behov och förväntningar.
Du har ett närvarande ledarskap där du skapar goda förutsättningar för relationen mellan medarbetare och kunder. Du handleder, motiverar och utvecklar dina medarbetare i det dagliga arbetet genom feedback och uppföljning samt säkerställer att verksamheten håller hög kvalitet och bidrar till en meningsfull vardag för våra kunder. I rollen ansvarar du för bemanningsplanering och kompetensförsörjning, där du använder resurserna på ett effektivt sätt utifrån verksamhetens behov.
Du driver och utvecklar det systematiska kvalitetsarbetet genom att följa upp, analysera och förbättra verksamhetens processer och resultat. Du arbetar aktivt med att kommunicera värderingar samt skapa delaktighet genom dialog och samarbete. Vidare är kontakter med kommunens övriga funktioner och externa samarbetspartners en naturlig del av ditt arbete.
Rollen innebär att leda verksamheten i förändring, bland annat kopplat till nya socialtjänstlagen, där du ansvarar för att implementera bland annat nya arbetssätt och digitala lösningar. Du är lösningsorienterad, trygg i ditt ledarskap och har förmåga att prioritera och fatta beslut i en föränderlig vardag. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Avslutad högskoleutbildning inom socialt arbete, beteendevetenskap, vård och omsorg eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
God kunskap om lagstiftning inom området, såsom socialtjänstlagen (SoL), samt kunskap om arbetsmiljö, kvalitet och uppföljning inom vård och omsorg.
Erfarenhet av arbetsledning eller chefsroll med eget ansvar av att leda personal, budget, arbetsmiljö, planera verksamhet och följa upp resultat.
God datorvana/systemvana.
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av att leda verksamhet som fortlöper dygnets alla timmar.
Erfarenhet av att ha arbetat som chef i en politiskt styrd organisation.
Chefserfarenhet inom vård och omsorg, gärna inom hemtjänsten. Dina personliga egenskaper
Du försäkrar dig om att medarbetare, processer och resurser organiseras för att nå mål så effektivt som möjligt.
Du förbättrar och ökar medarbetarnas kompetens, bygger chefs- och medarbetarrelationen, skapar delaktighet med samsyn om verksamheten och Vallentuna kommun.
Du utvecklar, uppmuntrar innovation, lärande och skapar anpassning till externa förändringar
Du är länken och representerar din verksamhet och Vallentuna kommun.
Vallentunas värderingar syns i ditt och dina medarbetares beteenden
Du har ett nära och tydligt ledarskap med fokus på hög kvalitet i verksamheten.
Du samarbetar och har ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv.
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid 100% med start omgående eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning. I Vallentuna kommun har vi en gedigen chefsrekryteringsprocess, med olika steg och tester. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser med syfte att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker.
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll. Utdrag ur relevant register kan komma att efterfrågas i samband med rekryteringsprocessen.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 3 maj 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122049".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vallentuna kommun
(org.nr 212000-0027), https://www.vallentuna.se/
Gymnasievägen 4C (visa karta
)
186 36 VALLENTUNA
