Enhetschef inom funktionshinder
2025-10-28
Vill du vara med och bidra till att utveckla framtidens LSS och SoL?
Verksamhetsområdet Funktionshinder, Socialt stöd, Arbetsmarknad och integration står inför en spännande framtid. En föränderlig målgrupp tillsammans med ny lagstiftning ställer nya krav på de insatser vi erbjuder.
I ett team bestående av verksamhetschef, sex enhetschefer och verksamhetsutvecklare kommer du systematiskt arbeta med att säkra och förbättra verksamhetens kvalitet med utgångspunkt från visionen; Tillsammans skapar vi möjligheter för alla olika att förstå och realisera sin fulla potential.
I Tranemo kommun känner du dig välkommen. Här verkar vi för en stark känsla av samhörighet och uppmuntrar dig som anställd att ha inflytande och delaktighet i utvecklingsarbetet av våra verksamheter. Vi utgår från ett tydligt hållbarhetsperspektiv där vi som arbetsgivare satsar på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och utgår från en tydlig värdegrund; Vår verksamhet ska vara tillgänglig för alla, alla ska bli bemötta på ett positivt och professionellt sätt, vi levererar tjänster med god service och hög kvalitet och alla vi möter ska känna att de blir lyssnade på.
Vi lever i en föränderlig tid och söker därför efter kompetenta och engagerade medarbetare som vill vara med och bygga framtidens Tranemo.
Publiceringsdatum2025-10-28Arbetsuppgifter
I din roll kommer du ha ansvar för två enheter inom Servicebostad LSS/SoL, men ansvarsuppgifterna kan komma att förändras utifrån att vi alltid vill sträva efter att ha en organisation som på bästa sätt kan tillgodose målgruppens föränderliga behov. Som Enhetschef har du ett helhetsansvar för ekonomi, personal, arbetsmiljö samt kvalitet. Du ansvarar för en verksamhet som verkställer myndighetsbeslut enligt LSS/SoL. En viktig del i tjänsten är att du arbetar utifrån politiska beslut, styrande dokument och tilldelade resurser.
I den ledningsgrupp du kommer ingå i råder prestigelöshet och ett öppet och varmt klimat där vi delar utmaningar och tar hjälp av varandra för att skapa kvalité och nå uppsatta mål. Vi strävar efter ett verksamhetsnära ledarskap för att utveckla och engagera medarbetare.Kvalifikationer
Du har socionomexamen eller annan beteendevetenskaplig/pedagogisk utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Förmåga att leda och utveckla verksamheten utifrån evidens och omvärldsbevakning.
• Erfarenhet av ledarskap inom LSS, SoL, psykiatrisk verksamhet eller liknande.
• Erfarenhet av arbete kring psykisk ohälsa, NPF /eller samsjuklighet.
• Förmåga att arbeta strukturerat, kommunikativt och med fokus på kvalitet och arbetsmiljö.
Vi söker en engagerad ledare och chef med vilja och förmåga att inspirera, leda och utveckla såväl enhet som medarbetare.
I din ansökan vill vi att du beskriver din egen syn på ledarskap kopplat till ovan beskriven önskad ledarstil.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Ersättning
