Enhetschef, innovation och utveckling
2026-03-27
Ref: 20260670
Välkommen att söka ett uppdrag där du får kombinera din chefserfarenhet och din bakgrund från näringslivet med ett samhällsuppdrag där du gör konkret skillnad för Malmös näringsliv och stadens utveckling.Publiceringsdatum2026-03-27Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef leder du arbetet med att fånga upp och driva på utvecklingskraften och skapar förutsättningar för ett innovativt, hållbart och växande näringsliv i Malmö. Enhetens uppdrag omfattar bland annat koordinering av stadens innovationssystem, branschutveckling, kompetensförsörjning, entreprenörskap och samverkan inom Studentstaden Malmö.
Enheten ansvarar även för beredning av ärenden till kommunstyrelsen liksom för avtal, upphandlingar och bidrag för externa utförare inom det näringslivsfrämjande arbetet.
Du navigerar i komplexa sammanhang, har blicken fäst mot framtiden, håller ihop helheten och gör det lätt för andra att förstå riktning, prioriteringar och syfte. Du har fullt fokus på Malmö, utifrån en förståelse för stadens olika regionala och internationella sammanhang.
Du kommer bland annat att:
• Arbeta strategiskt med näringslivsutveckling i nära samverkan med företag, branschorganisationer, akademi och andra aktörer
• Driva förändrings- och utvecklingsarbete, från analys och omvärldsbevakning till konkreta resultat
• Representera kommunen i olika nätverk och forum - lokalt, regionalt, nationellt och internationellt
Du arbetar utifrån ett tillitsbaserat arbetssätt, med tydlig målstyrning och uppföljning liksom för en god hushållning av resurser och en ekonomi i balans. En del av enhetens insatser är finansierade av externa aktörer, exempelvis från EU:s fonder och program.
Du rapporterar till näringslivsdirektören och på avdelningen omvärld och näringsliv finns förutom din enhet även enheterna för investeringsfrämjande och etablering, marknad och attraktivitet, samhällsplanering samt externa relationer och samordning. Du verkar i nära samverkan med dessa liksom övriga avdelningar på stadskontoret. Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs med att både tänka strategiskt och få saker att hända i vardagen. Rollen kräver förmåga att rikta, driva och skapa resultat, engagera och involvera medarbetare samt arbeta med kontinuerlig utveckling och förbättring. Du är trygg i chefskapet och de ansvarsområden som det innebär.
Tjänsten kräver att du har:
• Akademisk utbildning med relevant inriktning
• Dokumenterad chefserfarenhet som inkluderar ledarskap, arbetsgivaransvar och verksamhetsansvar
• Gedigen arbetslivserfarenhet från näringslivet, gärna från flera branscher och nivåer
• Erfarenhet av näringslivsutveckling i kommun, region, stat eller i näringslivsfrämjande organisation
• Erfarenhet av verksamhetsutveckling och att leda i förändring
• Mycket goda kunskaper i ekonomi och budgetarbete
• God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift
Om arbetsplatsen
Stadskontoret riktar, utmanar och förstärker utvecklingskraften i organisationen, i staden och i regionen. Vi är kommunstyrelsens förvaltning och arbetar med ett helhetsperspektiv nära stadens ledning. Stadskontoret består av sju olika avdelningar och har sammanlagt ca 300 personer anställda. Våra avdelningar arbetar inom ett brett spektrum av områden och förvaltningen har många medarbetare med en hög specialistkompetens.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
