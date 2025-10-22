Enhetschef inköp och upphandling
2025-10-22
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Hos oss får du vara en del av ett samhällsviktigt uppdrag. Med 7 000 medarbetare och över 200 yrken arbetar vi varje dag för att Västernorrlands invånare ska få tillgång till en god hälso- och sjukvård, hållbar regional utveckling och service i toppklass.
Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Vill du vara med och forma framtidens inköps- och upphandlingsverksamhet - i en samhällsviktig organisation där strategi, ekonomi och utveckling går hand i hand?
Hos oss får du en nyckelroll i att driva förändring i en komplex och dynamisk miljö, med stort utrymme att påverka både arbetssätt och resultat.
Om uppdraget
Enheten Inköp och Upphandling tillhör från 2025 den nya verksamheten Administrativt stöd, som även omfattar HR, Ekonomi, Kommunikation samt Säkerhet och beredskap. Denna verksamhet ingår i regionledningsförvaltningens nya organisation Stöd och service, som trädde i kraft samma år. Under kommande år ska stödet standardiseras och utvecklas utifrån organisationens behov.
Enheten ansvarar för både operativa och strategiska inköp, upphandlingar samt avtalsförvaltning, med fokus på hela inköpsprocessen. Ett omfattande förändringsarbete pågår för att stärka det strategiska inköpsarbetet i regionen.
Enheten har 26 medarbetare i roller som inköpsstarteg, upphandlare, avtalscontroller, inköpare och avropare. Placeringen är i Härnösand, men medarbetare finns även i Sundsvall och Örnsköldsvik, vilket innebär visst distansledarskap och resor inom länet. Du ingår i verksamhetschefens ledningsgrupp tillsammans med sju andra enhetschefer. Tillsammans ansvarar ni för att vidareutveckla stödfunktionernas gemensamma uppdrag och leda arbetet med att forma framtidens administrativa tjänster.
Som enhetschef har du ett övergripande ansvar för att leda, utveckla och följa upp verksamheten inom din enhet, vilket innefattar personalansvar, verksamhetsansvar samt ansvar för ekonomi och resultat. Du har ett nära samarbete med övriga stödfunktioner inom regionen och samverkar med verksamhetschef och andra enhetschefer för att säkerställa en långsiktig och hållbar utveckling av såväl arbetssätt som organisation.
En central del av uppdraget är att driva och optimera enhetens processer och arbetssätt, med särskilt fokus på förbättringsarbete och förändringsledning. Du förväntas ta en aktiv roll i att vidareutveckla enheten och dess funktion som en strategisk aktör inom inköp och upphandling. I detta arbete är det viktigt att ligga i framkant när det gäller processer, arbetssätt och tekniska lösningar.
Din bakgrund
Vi söker dig med akademisk utbildning inom ett för tjänsten relevant område, alternativt med motsvarande kompetens förvärvad genom erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har aktuell erfarenhet från en ledande befattning inom inköp och upphandling, eller från en kvalificerad specialistroll inom inköpsverksamhet i offentlig sektor, med mycket god kännedom om lagen om offentlig upphandling (LOU) och dess tillämpning.
Det är meriterande om du har utbildning i förändringsledning samt andra relevanta utbildningar inom upphandlingsområdet. Erfarenhet av inköpsarbete inom offentlig verksamhet och avtalsrätt, vana vid förhandling och avtalsuppföljning samt erfarenhet av verksamhetsutveckling ses också som fördelar.
Du kommunicerar väl på svenska och engelska, både i tal och skrift. Som tydlig, stödjande och strategisk ledare motiverar du medarbetare, skapar delaktighet och samordnar arbetet mot gemensamma mål. Du behåller fokus och stabilitet även i pressade situationer, har god samarbetsförmåga och agerar med helhetssyn för verksamhetens bästa. Du driver utveckling och förändring strukturerat och målmedvetet. Rollen kräver ett innovativt, digitalt arbetssätt och god samverkan med interna och externa aktörer på regional och nationell nivå.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Kontakt och ansökan
Vi samarbetar med Jefferson Wells i denna rekrytering. Har du frågor är du välkommen att kontakta Karin Frisendahl, 070-377 45 46, karin.frisendahl@jeffersonwells.se
Fackliga kontakter: Saco, Eva Coos Berglund, 0611-801 65, eva.coos.berglund@rvn.se
. Vision, Emelie Westin, 0611- 804 36, emelie.westin@rvn.se
Välkommen med din ansökan via länken senast 9 november.
Observera att vissa tjänster inom Region Västernorrland är placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför bli aktuell.
