Enhetschef IFO
Östra Göinge kommun / Sjukvårdschefsjobb / Östra Göinge Visa alla sjukvårdschefsjobb i Östra Göinge
2026-07-16
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Östra Göinge kommun med drygt 13 800 invånare är centralt belägen i södra Sverige. Här möter det öppna jordbrukslandskapet den gröna skogsbygden. I Östra Göinge finns det goda livet med tryggt boende, bra skolor, storslagen natur, brett kulturutbud, livskraftigt föreningsliv och goda kommunikationer. Östra Göinge är en av landets modigaste och mest innovativa kommuner. Här har motgång vänts till framgång och här växer stolta göingar!
Vi söker nu två enhetschefer till Individ- och Familjeomsorgen som kan fortsätta att utveckla verksamheten tillsammans med medarbetarna, kunder och andra aktörer. IFO ingår i verksamhetsområdet Arbetsliv och stöd.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
Vi utökar och söker två modiga och kundfokuserade enhetschefer som tillsammans ska ansvara för Individ- och Familjeomsorgen. Det delade ansvaret kommer att delas upp med inriktning på barn respektive vuxen utifrån kompetens och intresse.
I rollen som enhetschef har du det övergripande ansvaret för verksamheten såsom personal, budget, arbetsmiljö, planering, utveckling, måluppfyllelse, uppföljning och kvalitetssäkring. Du ingår i Arbetsliv och Stöds ledningsgrupp tillsammans med enhetschefskollegorna från IFO, arbetsmarknad, socialpsykiatri, öppenvården, ekonomiskt bistånd och verksamhetsutvecklare, socialt ansvarig samordnare och controller. Att samverka inom verksamhetsområdet är ett prioriterat område och en naturlig del av arbetsuppgifterna. Här står du inte ensam, här gör vi det tillsammans.
På hela enheten IFO arbetar ett 20-tal medarbetare, två teamledare, vuxenhandläggare, VNR-samordnare, familjerättssekreterare, familjehemshandläggare, barnsekreterare och utredare för barn och unga och mottagningssekreterare. Vi utökar och söker därför två enhetschefer som ska dela på uppdraget att leda enheten IFO.
Som enhetschef tror du på dina medarbetares kompetens, du stöttar vid behov men motiverar till eget ansvar och yrkesutveckling. I din yrkesutövning förhåller du dig alltid till omgivande lagar och ramar men vågar använda ditt handlingsutrymme och tänka nytt - med kundens behov och utveckling i fokus.
Vi erbjuder dig en arbetsplats där du förväntas bidra med din kompetens, där dina idéer ges utrymme och där du verkligen har möjlighet att påverka, utveckla och utvecklas.
Om du attraheras av ovanstående arbetssätt och kan tillämpa dess principer både som medarbetare och chef så tror vi att du ska trivas hos oss!Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av att ha arbetet med myndighetsutövning. Du ska ha ledaregenskaper eller arbetsledarerfarenheter dvs ha haft personal, ekonomi, verksamhet och utvecklingsansvar. Du har förmåga att bryta ned övergripande mål och visioner för att skapa tydliga mål för verksamheten. För att lyckas i rollen krävs det att du är en trygg och tydlig person och tycker om att arbeta i en organisation som styrs av kvalitet, strategisk planering och har tydliga mål. För det komplexa arbetsområdet är du socionom eller har likvärdig högskoleutbildning.
Det krävs att du är en person som självständigt kan utveckla, organisera och strukturera din roll och dina arbetsuppgifter. Enhetschefen har ansvaret för att driva och utveckla verksamheten, naturligtvis i samarbete med närmsta chefskollega, chef, medarbetare och kollegor. Vi ser att du måste vara en strategiskt skicklig person med stor initiativförmåga och som därtill är uthållig för att utveckla enheten och förverkligar vår politiska vilja. Det krävs även en god förmåga att se enheten och förvaltningen i ett helhetsperspektiv, där samverkan blir en naturlig del för att lyckas med uppdraget.
Som person har du god förmåga att engagera, entusiasmera, stimulera och stärka andra samt ge utvecklande feedback. Du ser relationer i sitt rätta perspektiv, är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i bemötandet. Du skapar relationer, såväl internt som externt, som karakteriseras av professionalitet, respekt och förtroende. Intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och leverera lösningar krävs för rollen som enhetschef. Ledaregenskaper och erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsarbete inom området är avgörande.
Vi söker dig som har god kännedom om den lagstiftningen som styr verksamheten. Det är ett krav att du har god datorvana och är väl orienterad i Office-paketet. Det är ett krav att du har goda kunskaper i det svenska och engelska språket i både tal och skrift.
Körkort klass B erfordras.
Innan tjänsten kan erbjudas ska utdrag ur belastnings- och misstankeregister uppvisas.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetstid: Arbetstid enligt 40 timmars arbetsvecka
Varmt välkommen till Östra Göinge kommun- Skånes gröna hjärta!
Vi tillämpar löpande rekrytering så låt inte din ansökan vänta!
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här: www.ostragoinge.se/gdpr
Aktuell lönestatistik hittar du här: www.ostragoinge.se/jobb-och-foretagande/jobba-med-oss/lonestatistik
I Östra Göinge kommun strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Östra Göinge kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336718". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östra Göinge Kommun
(org.nr 212000-0860)
Storgatan 4 (visa karta
)
289 41 BROBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östra Göinge kommun Kontakt
Verksamhetsområdeschef Arbetsliv och stöd
Tina Clausen Strömberg +46447756257 Jobbnummer
10004616