Enhetschef i regionövergripande parledarskap
Region Östergötland / Sjukvårdschefsjobb / Linköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Linköping
2025-10-22
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Bli en del av kraften bakom framtidens vårdnära tjänster.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Läs gärna om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-10-22Dina arbetsuppgifter
Vår verksamhet, läkemedelscenter, har genomgått en rad förändringar under flera års tid och ökat flerfaldigt i omfång och uppdrag. Din uppgift blir att i ett parledarskap leda enheten för sjukvårdsfarmaci framåt i denna utveckling och tillsammans med övriga chefer och medarbetare skapa en effektiv, flexibel, nyskapande och kunskapsbaserad läkemedelsorganisation för hela Region Östergötland. Som enhetschef ansvarar du för personal, arbetsmiljö, ekonomi och verksamhet inom ditt uppdrag och rapporterar till verksamhetschefen. Några exempel på arbetsuppgifter är att tillsammans med din grupp och chefskollegor leda utveckling av olika projekt för att förbättra sättet vi bedriver vårdnära läkemedelstjänster, och du kommer även ha fokus på personalfrågor rörande exempel arbetsmiljö och bemanning. Uppdraget som chef innebär ett från verksamhetschef delegerat ansvar för enhetens resultat, FoU och utveckling och med ansvar för verksamhet, ekonomi, personal, kvalitet och arbetsmiljö.
Arbetsgrupp
Läkemedelscenter omfattar tre enheter: klinisk farmakologi, sjukvårdsfarmaci och sjukhusapoteket. Enheten för sjukvårdsfarmaci omfattar ett 40-tal medarbetare; bestående av apotekstekniker och farmaceuter, fördelade på regionens tre sjukhus.
Enheten ansvarar för vårdnära läkemedelsstöd och läkemedelsförsörjning och leds av två enhetschefer i ett regionövergripande parledarskap. Vi söker nu en enhetschef till detta parledarskap, med huvudsaklig arbetsplats US Linköping. Som enhetschef ingår du också i verksamhetens ledningsgrupp, och du kommer vara en av fem enhetschefer.
Om dig
Du är legitimerad apotekare/receptarie. Tidigare chefserfarenhet är meriterande
Flytande svenska, C1 eller C2 är ett krav.
Som enhetschef är du trygg, engagerad och ansvarstagande och motiverar medarbetarna att nå gemensamma mål. Med ett empatiskt, lyhört och närvarande ledarskap skapar du en positiv arbetsmiljö, präglad av tillit, öppenhet och samarbete - både inom enheten och inom verksamheten som helhet.
Du är strukturerad och kan prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Din förmåga att driva utveckling och förändring, samt att hantera konflikter konstruktivt, är central för att skapa en verksamhet där kvalitet, arbetsglädje och gemensamt ansvar står i fokus.
Du är lösningsorienterad, har en positiv inställning och strävar efter kontinuerlig utveckling - både för dig själv och för verksamheten. Det underlättar om du känner dina styrkor och svagheter, söker feedback och är villig att utvecklas som ledare. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din förmåga att skapa en arbetsplats där alla kan växa och känna arbetsglädje.
Ansökan och anställning
Anställning sker i din grundprofession med ett tidsbegränsat chefsförordnande. Vi arbetar med löpande urval och även intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1516". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Enheten för sjukvårdsfarmaci, Läkemedelscenter Kontakt
Verksamhetschef Linda Myllymäki linda.myllymaki@regionostergotland.se 010-10337745 Jobbnummer
9568192