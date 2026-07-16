Enhetschef HSL
Svedala kommun / Sjukvårdschefsjobb / Svedala Visa alla sjukvårdschefsjobb i Svedala
2026-07-16
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Svedala kommun växer och är inne i en mycket spännande och expansiv fas. För att möta framtidens behov stärker vi nu vår organisation inom vård och omsorg. Med en stärkt ledningsstruktur och nya strategiska funktioner skapar vi bättre förutsättningar för nära ledarskap, hög kvalitet och fortsatt utveckling. Det innebär att vi nu rekryterar flera nyckelpersoner samtidigt, bland annat en enhetschef inom HSL. Här får du en möjlighet att vara med från start och tillsammans med nya kollegor forma framtidens vård och omsorg i Svedala.
Uppdrag
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi inom ditt ansvarsområde. Du leder och utvecklar verksamheten utifrån kommunens mål, gällande lagstiftning och invånarnas behov.
Du rapporterar till Områdeschef LSS och HSL. Du arbetar nära dina chefskollegor och ingår i ledningsgruppen för LSS och HSL, där ni tillsammans driver utvecklingsarbete med fokus på kvalitet, samverkan och en god arbetsmiljö. I rollen är du en närvarande och tillitsbaserad ledare som skapar förutsättningar för medarbetare att växa och ta ansvar.
Exempel på arbetsuppgifter:
Leda, planera och följa upp verksamheten.
Ansvara för personal, ekonomi och arbetsmiljö.
Säkerställa en god och säker vård med hög kvalitet.
Driva och ta ansvar för förbättrings- och utvecklingsarbete.
Samverka med interna och externa aktörer, exempelvis vårdcentraler, sjukhus och andra kommunala verksamheter.
Arbeta strategiskt tillsammans med ledningsgruppen för att utveckla kommunens HSL-verksamhet.
Kompetens
Vi söker dig med relevant högskoleexamen, exempelvis som legitimerad sjuksköterska eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av ledarskap med ansvar för personal, arbetsmiljö och ekonomi samt erfarenhet från hälso- och sjukvård, gärna inom kommunal verksamhet. Det är även meriterande om du har erfarenhet av förändringsledning och av att driva utvecklingsarbete i en politiskt styrd organisation.
Du har god kunskap om aktuell lagstiftning och systematiskt kvalitetsarbete inom hälso- och sjukvård. Vidare söker vi dig som är en trygg, tydlig och utvecklingsinriktad ledare som skapar engagemang genom delaktighet och har förmåga att omsätta mål till resultat. Du är lyhörd, kommunikativ och har ett lösningsorienterat arbetssätt.Publiceringsdatum2026-07-16Arbetstid och varaktighet
Tillsvidaretjänst på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas.
Rekrytering
Intervjuer planeras att hållas 26/8, 27/8 och 2/9.
Förmåner
Hos oss har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal Allmänna bestämmelser, till exempel förmånlig pension och försäkring, extra semesterdagar och föräldrapenningtillägg. Dessutom har du som medarbetare i Svedala kommun tillgång till 3000 kr i friskvårdsersättning, rabatter hos lokala friskvårdsaktörer, förmånscykel, semesterväxling och löneväxling till pension.
Vi tillämpar flextid och distansarbete vilket innebär att du med hänsyn till verksamhetens behov kan växla mellan att arbeta på kontoret, i verksamheten eller hemifrån. Förmåner som erbjuds kan du läsa via http://www.svedala.se/formaner
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svedala Kommun
(org.nr 212000-1074), https://www.svedala.se/
233 80 SVEDALA Arbetsplats
Svedala Kommun Kontakt
Områdeschef
Stefan Gjuse stefan.gjuse@svedala.se +46406268157 Jobbnummer
10004678